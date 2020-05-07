|
Минчанину под видом нового iPhonе продали коробку с манкой
07.05.2020 14:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В начале апреля в милицию обратился житель Минска. По его словам, неизвестные под видом продажи смартфона в Лепеле выманили у него 2300 рублей. Об этом говорится на сайте
Двое жителей Минска откликнулись на объявление в интернете от мужчины, желавшего купить iPhone 11 Pro Max. Созвонившись, они предложили дорогой гаджет «по цене ниже рыночных предложений». Узнав, что покупатель является минчанином, предложили приехать за телефоном в Лепель.
Сам мужчина ехать оказался, но договорился с другом из Новополоцка. Тот приехал в город, встретился с продавцами, убедился в целостности упаковки и передал деньги — покупку отправили с водителем маршрутки в Минск. Вскрыв дома коробку покупатель вместо телефона обнаружил там полимерный пакет, набитый манкой.
«Правоохранителям удалось установить злоумышленников. Они задержаны. Есть основание полагать, что подобную схему мужчины проворачивают уже не в первый раз», — говорят на сайте УВД Витебского облисполкома. Всех возможных пострадавших от этой схемы просят обратиться в милицию.
Ниже — цены популярных у нас iPhone:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В начале апреля в милицию обратился житель Минска. По его словам, неизвестные под видом продажи смартфона в Лепеле выманили у него 2300 рублей. Об этом говорится...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)