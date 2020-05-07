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Минчанину под видом нового iPhonе продали коробку с манкой

07.05.2020 14:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В начале апреля в милицию обратился житель Минска. По его словам, неизвестные под видом продажи смартфона в Лепеле выманили у него 2300 рублей. Об этом говорится на сайте УВД Витебского облисполкома.

Минчанину под видом нового iPhonе продали коробку с манкой

Двое жителей Минска откликнулись на объявление в интернете от мужчины, желавшего купить iPhone 11 Pro Max. Созвонившись, они предложили дорогой гаджет «по цене ниже рыночных предложений». Узнав, что покупатель является минчанином, предложили приехать за телефоном в Лепель.

Сам мужчина ехать оказался, но договорился с другом из Новополоцка. Тот приехал в город, встретился с продавцами, убедился в целостности упаковки и передал деньги — покупку отправили с водителем маршрутки в Минск. Вскрыв дома коробку покупатель вместо телефона обнаружил там полимерный пакет, набитый манкой.

«Правоохранителям удалось установить злоумышленников. Они задержаны. Есть основание полагать, что подобную схему мужчины проворачивают уже не в первый раз», — говорят на сайте УВД Витебского облисполкома. Всех возможных пострадавших от этой схемы просят обратиться в милицию.

Ниже — цены популярных у нас iPhone:

 
Теги: Минск
 
 
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В начале апреля в милицию обратился житель Минска. По его словам, неизвестные под видом продажи смартфона в Лепеле выманили у него 2300 рублей. Об этом говорится...
 
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