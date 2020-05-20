Приняли, списали и снова приняли на вооружение. Непростая история Су-27 в Беларуси

Источник материала: IT.Tut.by

20 мая 1977 года в воздух поднялся не самый удачный экспериментальный самолет с никому ничего не говорящим названием Т-10−1. Потом его переделали, потом еще и еще раз. И в итоге получили один из величайших самолетов в мире — тяжелый многоцелевой истребитель четвертого поколения Су-27. 42.TUT.BY вспоминает историю службы легендарных «Сушек» в ВВС Беларуси.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Воздушный флот, на который нет денег

Краснознаменный Белорусский военный округ в СССР считался одним из мощнейших (что логично, ведь граница поблизости, а Третья мировая вечно на повестке дня). В результате, когда СССР развалился, в Беларуси осталось больше 700 самолетов и вертолетов — хватило бы на ВВС нескольких стран. Столько авиации нам было нельзя — по договору об ограничении обычных вооружений Беларуси разрешалось иметь 294 самолета и 80 ударных вертолетов, на содержание которых денег тоже не было. Авиацию начали массово сокращать.

Среди свалившегося богатства были, конечно, и самые современные самолеты СССР — истребители четвертого поколения Су-27. На тот момент он был, вероятно, лучшим в своем классе, сравнимыми качествами обладали только последние версии американского F-15.



Фото: sky.n.planes

61-й истребительный авиаполк ВВС СССР базировался в Барановичах и с апреля 1991 года начал получать новенькие Су-27П (литера П означает «перехватчик» — так маркировались Су-27, попавшие в ПВО). Одиннадцать машин пришло с завода, еще несколько бортов передали из других полков.

Попали в Беларусь и несколько Су-27УБ (двухместные учебно-боевые машины, подходящие и для воздушного боя, и как «летающие парты» для подготовки пилотов). В 1992 году в только-только созданных ВВС Беларуси было около 30 «сушек» — для десятимиллионной страны очень много.



Су-27УБ белорусской авиации. Хорошо видны два пилотских кресла. Фото: sky.n.planes

Сравнительно неплохо было с ремонтной инфраструктурой — знаменитый 558-й завод в Барановичах еще в советское время «назначили» головным предприятием по Су-27, здесь их предполагалось и ремонтировать, и модернизировать. Правда, полноценно работу с четвертым поколением на 558-м освоили уже к нулевым. На заводе, кстати, на десятилетие с лишним «застрял» еще Су-27, прибывший из украинского Миргорода — ремонтировать его до поры до времени не стали.

Получив весьма серьезные военно-воздушные силы в начале 1990-х, одновременно Беларусь получила и серьезные финансовые проблемы, так что ВВС не шиковали. Летчики 61-й истребительной авиабазы делали что могли, по мере возможностей участвовали в учениях, но самолеты старели, запчастей не хватало, средств на починку и ТО — тоже.

В 1996 году первым Героем Беларуси посмертно стал летчик Владимир Карват — из-за технеисправности возник пожар в хвостовой части Су-27, которым он управлял. Истребитель потерял управление, и пилот ценой своей жизни не дал машине упасть на населенный пункт. Расследование показало, что Карват управлял идеально, никаких ошибок не совершал — подвела техника.

Уже в 1990-е в Беларуси начали искать покупателей на доставшиеся Су-27. Три перехватчика отправились в Анголу в 1998 году, в 2001-м еще один — в Украину, а потом в Великобританию (есть версия, что самолет был своеобразной «компенсацией» за истребитель из Миргорода, застрявший в Барановичах). Намечалась продажа как минимум одного самолета в Пакистан, но тогда не сложилось.



Су-27УБ и Су-27П ВВС Беларуси. Фото: Telegram-канал Aviatica-spotting (Belarus)

В нулевых 558-й завод в Барановичах наконец начал плотно работать с Су-27. Был отремонтирован и в 2004 году введен в строй украинский истребитель, стоявший здесь с начала девяностых. Появилась первая «белорусская» модернизация самолетов: все учебно-боевые версии получили новую спутниковую навигацию, прицелы и теперь назывались Су-27УБМ. В основном, однако, завод ремонтировал и модернизировал «Сушки» ВВС других стран, от Казахстана до Вьетнама.

Конец нулевых отметился второй громкой катастрофой белорусского Су-27 — на этот раз трагедия случилась в польском Радоме, где на авиашоу потерпел крушение двухместный Су-27УБМ. Пилоты — полковники Александр Марфицкий и Александр Журавлевич — погибли.

Российские Су-27 — внезапно прилетели, внезапно улетели

Конец «первой эпохи» белорусских Су-27 наступил в декабре 2012 года — власти наконец решили, что содержать и обслуживать тяжелые дорогие истребители стране не по карману . 17 Су-27П и четыре Су-27УБМ отправились на хранение, из которого, видимо, уже не вернутся. Часть самолетов установили в качестве памятников — один из них, например, стоит в Глубоком , где в 1895 году родился авиаконструктор Павел Сухой. А в белорусской авиации остались более легкие и дешевые МиГ-29. Казалось, эра Су-27 в Беларуси закончилась.

Предполагалось, что в будущем белорусские «Сушки» сменятся российскими. Уже в 2013 году на барановичском аэродроме оказались старые добрые Су-27П, но уже относящиеся к ВВС России. Самолетов было всего четыре, но появлялись сведения о том, что в Бобруйске к 2016 году возникнет постоянная авиабаза российской авиации.

Закончилась «вторая эпоха» быстро и неожиданно. В августе 2015 года Су-27П бесследно исчезли из Барановичей, и вскоре Александр Лукашенко заявил, что «в Беларуси российских самолетов нет ». Буквально через два месяца президент заявил, что, оказывается, о российской базе вообще речи не шло и о планах по ее устройству совершенно ничего не знает. Зато еще в августе он обмолвился, что российская сторона «лучше бы продала десяток самолетов».

И снова «Сушки»

На первый взгляд самым логичным было предположить, что «десяток самолетов» белорусы в России если и купят, то модернизированную версию МиГ-29. Поскольку даже первые версии Су-27 оказались для Беларуси дороговаты, то более легкие и дешевые МиГи, улучшенные до поколения 4+, стали бы им оптимальной заменой. Тем более, что после списания «Сушек» на хранение единственным современным истребителем РБ остался именно МиГ-29.

Однако вышло иначе — уже в 2015 году министр обороны Андрей Равков рассказал, что новыми истребителями в ВВС Беларуси могут стать российские Су-30 . Спустя два года информация подтвердилась , на сей раз было названо точное количество машин — 12, и точная модель самолета — Су-30СМ.

То есть по факту — это адаптированные изначально для ВВС России экспортные самолеты Су-30МКИ и Су-30МКМ, ранее поставлявшиеся в Индию и Малайзию. Последние, в свою очередь, представляют собой глубокую модернизацию… тех же самых двухместных Су-27УБ, которые пятью годами ранее списали из-за дороговизны.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Заявленные намерения о покупке самолетов не остались просто словами: осенью 2019 года в Беларусь прилетела первая пара Су-30СМ, а через месяц — еще одна. На параде 9 мая 2020 года самолеты впервые «показались» широкой публике, пролетев над Минском.

Каждый такой истребитель стоит не менее 50 миллионов долларов, что для скромного военного бюджета нашей страны довольно много. Почему выбор пал именно на «Сушки», а не на МиГи, неизвестно. Военный эксперт Андрей Поротников предполагает, что речь идет о возможном лоббизме — российская оборонка получает крупные заказы, а Беларусь — самолеты на, вероятно, льготных условиях в рассрочку или в лизинг.

В любом случае, в прошлом году очередная версия Су-27 триумфально вернулась на белорусские аэродромы — теперь «Сушки» снова стали наиболее мощными и современными самолетами ВВС РБ. Эскадрилья «самых тяжелых истребителей в Европе» , если все 12 штук прибудут к нам, станет довольно грозной силой. Как будут решать вопрос с дороговизной в обслуживании — пока неизвестно.