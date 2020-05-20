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Приняли, списали и снова приняли на вооружение. Непростая история Су-27 в Беларуси
25.05.2020 15:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
20 мая 1977 года в воздух поднялся не самый удачный экспериментальный самолет с никому ничего не говорящим названием Т-10−1. Потом его переделали, потом еще и еще раз. И в итоге получили один из величайших самолетов в мире — тяжелый многоцелевой истребитель четвертого поколения Су-27. 42.TUT.BY вспоминает историю службы легендарных «Сушек» в ВВС Беларуси.
Воздушный флот, на который нет денег
Краснознаменный Белорусский военный округ в СССР считался одним из мощнейших (что логично, ведь граница поблизости, а Третья мировая вечно на повестке дня). В результате, когда СССР развалился, в Беларуси осталось больше 700 самолетов и вертолетов — хватило бы на ВВС нескольких стран. Столько авиации нам было нельзя — по договору об ограничении обычных вооружений Беларуси разрешалось иметь 294 самолета и 80 ударных вертолетов, на содержание которых денег тоже не было. Авиацию начали массово сокращать.
Среди свалившегося богатства были, конечно, и самые современные самолеты СССР — истребители четвертого поколения Су-27. На тот момент он был, вероятно, лучшим в своем классе, сравнимыми качествами обладали только последние версии американского F-15.
61-й истребительный авиаполк ВВС СССР базировался в Барановичах и с апреля 1991 года начал получать новенькие Су-27П (литера П означает «перехватчик» — так маркировались Су-27, попавшие в ПВО). Одиннадцать машин пришло с завода, еще несколько бортов передали из других полков.
Попали в Беларусь и несколько Су-27УБ (двухместные учебно-боевые машины, подходящие и для воздушного боя, и как «летающие парты» для подготовки пилотов). В 1992 году в только-только созданных ВВС Беларуси было около 30 «сушек» — для десятимиллионной страны очень много.
Сравнительно неплохо было с ремонтной инфраструктурой — знаменитый 558-й завод в Барановичах еще в советское время «назначили» головным предприятием по Су-27, здесь их предполагалось и ремонтировать, и модернизировать. Правда, полноценно работу с четвертым поколением на 558-м освоили уже к нулевым. На заводе, кстати, на десятилетие с лишним «застрял» еще Су-27, прибывший из украинского Миргорода — ремонтировать его до поры до времени не стали.
Получив весьма серьезные военно-воздушные силы в начале 1990-х, одновременно Беларусь получила и серьезные финансовые проблемы, так что ВВС не шиковали. Летчики 61-й истребительной авиабазы делали что могли, по мере возможностей участвовали в учениях, но самолеты старели, запчастей не хватало, средств на починку и ТО — тоже.
В 1996 году первым Героем Беларуси
Уже в 1990-е в Беларуси начали искать покупателей на доставшиеся Су-27. Три перехватчика отправились в Анголу в 1998 году, в 2001-м еще один — в Украину, а потом в Великобританию (есть версия, что самолет был своеобразной «компенсацией» за истребитель из Миргорода, застрявший в Барановичах). Намечалась продажа как минимум одного самолета в Пакистан, но тогда не сложилось.
В нулевых 558-й завод в Барановичах наконец начал плотно работать с Су-27. Был отремонтирован и в 2004 году введен в строй украинский истребитель, стоявший здесь с начала девяностых. Появилась первая «белорусская» модернизация самолетов: все учебно-боевые версии получили новую спутниковую навигацию, прицелы и теперь назывались Су-27УБМ. В основном, однако, завод ремонтировал и модернизировал «Сушки» ВВС других стран, от Казахстана до Вьетнама.
Конец нулевых отметился второй громкой катастрофой белорусского Су-27 — на этот раз трагедия случилась в польском Радоме, где на авиашоу
Российские Су-27 — внезапно прилетели, внезапно улетели
Конец «первой эпохи» белорусских Су-27 наступил в декабре 2012 года — власти наконец решили, что содержать и обслуживать тяжелые дорогие истребители стране
Предполагалось, что в будущем белорусские «Сушки» сменятся российскими. Уже в 2013 году на барановичском аэродроме
Закончилась «вторая эпоха» быстро и неожиданно. В августе 2015 года Су-27П бесследно исчезли из Барановичей, и вскоре Александр Лукашенко заявил, что «в Беларуси
И снова «Сушки»
На первый взгляд самым логичным было предположить, что «десяток самолетов» белорусы в России если и купят, то модернизированную версию МиГ-29. Поскольку даже первые версии Су-27 оказались для Беларуси дороговаты, то более легкие и дешевые МиГи, улучшенные до поколения 4+, стали бы им оптимальной заменой. Тем более, что после списания «Сушек» на хранение единственным современным истребителем РБ остался именно МиГ-29.
Однако вышло иначе — уже в 2015 году министр обороны Андрей Равков рассказал, что новыми истребителями в ВВС Беларуси могут стать
То есть по факту — это адаптированные изначально для ВВС России экспортные самолеты Су-30МКИ и Су-30МКМ, ранее поставлявшиеся в Индию и Малайзию. Последние, в свою очередь, представляют собой глубокую модернизацию… тех же самых двухместных Су-27УБ, которые пятью годами ранее списали из-за дороговизны.
Заявленные намерения о покупке самолетов не остались просто словами: осенью 2019 года в Беларусь
Каждый такой истребитель стоит не менее 50 миллионов долларов, что для скромного военного бюджета нашей страны довольно много. Почему выбор пал именно на «Сушки», а не на МиГи, неизвестно. Военный эксперт Андрей Поротников предполагает, что
В любом случае, в прошлом году очередная версия Су-27 триумфально вернулась на белорусские аэродромы — теперь «Сушки» снова стали наиболее мощными и современными самолетами ВВС РБ. Эскадрилья
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20 мая 1977 года в воздух поднялся не самый удачный экспериментальный самолет с никому ничего не говорящим названием Т-10−1. Потом его переделали, потом еще и еще...
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