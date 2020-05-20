В России сделали iPhone за 20 тысяч долларов

Источник материала: IT.Tut.by

Российский люксовый бренд Caviar выпустил iPhone 11 Pro в версии Cyberphone Billionaire. Главная отличительная черта аппарата, не беря в расчет дизайн и материалы корпуса, — сверхвысокая цена.





На официальном сайте бренда говорится: в январе этого года Caviar представил модифицированный дизайн корпуса iPhone 11 Pro в стиле Tesla Cybertruck. Модель предлагается в укрепленном корпусе из титана и оборудована защитной системой экрана, трансформирующейся в подставку для смартфона.

Сейчас бренд показал обновленный дизайн Caviar iPhone 11 Pro — Cyberphone Billionaire. На базе дизайна титанового «киберфона» создан ювелирный корпус из чистого серебра. Ряд декоративных элементов и кнопок выполнен из цельного золота 750-й пробы. Продавать такой аппарат будут за 19 900 долларов.

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