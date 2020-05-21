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Ученые из Гонконга создали искусственный глаз, который видит в темноте

25.05.2020 15:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Исследователи утверждают, что создали бионический глаз, который может превзойти возможности человеческого глаза. Об этом сообщает Futurism со ссылкой на журнал Nature.

Ученые из Гонконга создали искусственный глаз, который видит в темноте
Художественное представление бионического глаза. Изображение: YAYING XU, © OFANTASTIC COLOR ANIMATION TECHNOLOGY CO., LTD.

Научный сотрудник Чжиюн Фань (Zhiyong Fan) с коллегами из Гонконгского университета науки и технологии разработал электрохимический глаз с высокой разрешающей способностью и скоростью отклика.

Команда использовала для имитации глаза изогнутую мембрану из оксида алюминия с крошечными датчиками из перовскита, светочувствительного материала, который используется в солнечных элементах. А провода, имитирующие зрительную кору головного мозга, передают визуальную информацию, собранную этими датчиками, на компьютер для обработки.

Нанопроволоки настолько чувствительны, что могут превзойти человеческие глаза. Так, электрохимический глаз реагирует на длину световых волн 800 нанометров — это порог между обычным светом и инфракрасным излучением. То есть человек, который будет использовать искусственный глаз, приобретет способность ночного видения.

Авторы также утверждают, что искусственный глаз может реагировать на изменения света быстрее, чем человеческий. Однако другие исследователи, которые не были вовлечены в проект, указали, что предстоит еще проделать большую работу, чтобы в конечном итоге иметь возможность подключить его к визуальной системе человека. Возможно, первые ощутимые практические результаты мы увидим через 10 лет.

 
 
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Исследователи утверждают, что создали бионический глаз, который может превзойти возможности человеческого глаза. Об этом сообщает Futurism со ссылкой на журнал Nature.
 
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