7,5 миллиарда долларов и списание Су и МиГов. В Украине рассказали, какой видят свою авиацию

Источник материала: IT.Tut.by

За 2021−2035 годы воздушные силы ВС Украины перейдут на новые боевые самолеты и БПЛА, причем полностью уйдут от «советской» матчасти. Ориентировочная стоимость программы определена в 200 миллиардов гривен (около 7,5 миллиарда долларов), провести ее хотят в три этапа. Об этом сообщает Ukrainian Military Pages.



Шведский многоцелевой истребитель Saab JAS-39E/F Gripen. Возможно, в украинской авиации появятся такие самолеты. Фото: wikipedia / Oleg V. Belyakov

Начать планируется с тендера в 2021—2022 годах — на этом этапе определят, какой многоцелевой самолет закупать, и на его приобретение заключат контракт. В 2023−2025 годах запланирована поставка в Украину первых 6−12 машин и начало подготовки персонала для них. В этот период страна еще должна продлевать ресурс имеющихся самолетов, чтобы не допустить деградации ВВС. Однако неперспективные программы модернизации уже будут отменяться.

На втором этапе, который планируется закончить к 2030 году, государство станет закупать по 8−12 многоцелевых самолетов ежегодно, а устаревшие образцы, стоящие на вооружении сегодня, — выводить из состава авиации. Возможно даже избавление от целых видов воздушных сил (так, в ВС ВСУ не будет ни специализированных бомбардировщиков, ни штурмовиков).

К 2030 году не менее двух бригад тактической авиации собираются переоснастить новыми машинами. В это же время на новые самолеты переведут транспортную и специальную авиацию (по 1−2 борта в год), а штурмовики, бомбардировщики и разведчики заменят на БПЛА.

На третьем этапе, который завершится в 2035 году, планируется полное переоснащение украинской авиации. Вся устаревшая воздушная техника отправится на слом, а воздушные силы нового образца приобретут необходимые операционные возможности.

Всего «новая украинская авиация» в 2035 году, по планам, должна иметь:

не менее четырех бригад тактической авиации, вооруженных современным унифицированным многоцелевым истребителем поколения 4 ++;

не менее четырех бригад (полков) беспилотной разведывательно-ударной авиации;

бригаду транспортной и специальной авиации;

учебную авиационную бригаду.

Вся тактическая авиация будет вооружаться единственным многоцелевым истребителем поколения 4++. «Потомки» МиГ-29 и Су-27 не рассматриваются в качестве вариантов, закупать планируется самолеты вроде шведских Saab JAS-39E/F Gripen, американских F-16 Block 70/72 и им подобных.



На инфографике слева — сегодняшнее состояние украинской военной авиации, справа — то, чем ее планируется сделать в будущем. Источник: Ukrainian Military Pages

Общая численность тактической авиации снизится (не более чем 72−108 истребителей), но боевой потенциал, за счет перехода на многофункциональные самолеты, повысится. Истребители Су-27 и МиГ-29, штурмовики Су-25, бомбардировщики Су-24М и Су-24МР, безусловно, будут списаны.

Транспортная авиация лишится самолетов Ан-30, Ил-76МД, Ан-26 и вертолетов Ми-8, ее планируется заменить единым современным самолетом украинского производства. Всего на транспортники потратят 40 миллиардов гривен (1,5 миллиарда долларов). Из учебной авиации спишут чехословацкий L-39 и заменят на неназванный «современный многофункциональный учебно-боевой самолет». На это уйдет 35 миллиардов гривен (1,31 миллиарда долларов).

Беспилотников в будущем планируется иметь два (разведывательный и разведывательно-ударный), на них выделят 30 миллиардов гривен (1,1 миллиарда долларов).