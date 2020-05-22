Посмотрите, как 500 лет назад выглядел король Англии - его лицо воссоздали на компьютере

Источник материала: IT.Tut.by

Художник Мэтт Лафри (Matt Loughrey) создал изображение с лицом британского короля Генриха VII, основываясь на его посмертной маске. Об этом сообщает издание Live Science .





«Генрих VII (28 января 1457 — 21 апреля 1509) — король Англии и государь Ирландии (1485−1509), первый монарх из династии Тюдоров», — пишет «Википедия». Посмертную маску как раз и изготовили в 1509 году. Лафри говорит, что он ее оцифровал, на что ушло порядка двух месяцев. Правда, всю работу с помощью компьютера выполнить не получилось — некоторые детали художник корректировал вручную.

Также отмечается, что посмертная маска изображала монарха гладко выбритым, но в ту эпоху мужчины чаще всего носили бороды — ее добавили на финальное изображение. Кроме того, в посмертной маске было несколько огрехов — например, она недостаточно четко показывала правую бровь короля. Сперва Лафри хотел исправить эти ошибки, но в конце концов смоделировал рендер максимально приближенным к оригиналу.