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Посмотрите, как 500 лет назад выглядел король Англии - его лицо воссоздали на компьютере

25.05.2020 15:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Художник Мэтт Лафри (Matt Loughrey) создал изображение с лицом британского короля Генриха VII, основываясь на его посмертной маске. Об этом сообщает издание Live Science.

Посмотрите, как 500 лет назад выглядел король Англии - его лицо воссоздали на компьютере

«Генрих VII (28 января 1457 — 21 апреля 1509) — король Англии и государь Ирландии (1485−1509), первый монарх из династии Тюдоров», — пишет «Википедия». Посмертную маску как раз и изготовили в 1509 году. Лафри говорит, что он ее оцифровал, на что ушло порядка двух месяцев. Правда, всю работу с помощью компьютера выполнить не получилось — некоторые детали художник корректировал вручную.

Также отмечается, что посмертная маска изображала монарха гладко выбритым, но в ту эпоху мужчины чаще всего носили бороды — ее добавили на финальное изображение. Кроме того, в посмертной маске было несколько огрехов — например, она недостаточно четко показывала правую бровь короля. Сперва Лафри хотел исправить эти ошибки, но в конце концов смоделировал рендер максимально приближенным к оригиналу.

 
 
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Художник Мэтт Лафри (Matt Loughrey) создал изображение с лицом британского короля Генриха VII, основываясь на его посмертной маске. Об этом сообщает издание Live Science.
 
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