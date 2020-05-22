Sony: PlayStation 5 в 100 раз быстрее PlayStation 4

Источник материала: IT.Tut.by

Представители Sony рассказали, насколько сильный прирост производительности в PlayStation 5 стоит ожидать в сравнении с нынешней PlayStation 4. Об этом пишет ресурс Gizchina со ссылкой на опубликованный производителем документ .



Предполагаемый дизайн PlayStation 5

В этом файле заявляется: «С помощью специально созданного высокоскоростного SSD планируется реализовать скорость обработки игровых данных, которая примерно в 100 раз выше, чем у PS4». Издание iXBT добавляет, что время загрузки игр станет намного меньше. Благодаря этому игроки смогут продвигаться, погрузившись в игровой мир, «почти мгновенно».

На корпоративной встрече с инвесторами Sony также заявила, что «скоро представит убедительную линейку игр» для новой приставки. Конкретной даты пока нет, но в Сети ходит информация, что показ консоли со стартовым набором игр произойдет в самом начале июня (возможно, 4-го числа).

Также недавно в Сети появилось видео от Epic Games, в котором демонстрируются возможности графического движка Unreal Engine 5 (UE5). Демо было запущено в реальном времени на PlayStation 5 в разрешении 1440p при 30 кадрах в секунду. Выглядит впечатляюще.

Ниже — цены нынешних игровых консолей: