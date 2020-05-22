﻿ 43-дюймовый ТВ от Xiaomi оценили всего в 155 долларов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

43-дюймовый ТВ от Xiaomi оценили всего в 155 долларов

25.05.2020 15:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Xiaomi в Китае выпустила новый телевизор с диагональю экрана 43 дюйма. Отличительная черта устройства — доступная цена. Об этом сообщает Gizmochina.

43-дюймовый ТВ от Xiaomi оценили всего в 155 долларов

Номер модели — E43K. Разрешение панели составляет 1920 на 1080 пикселей, рамки по бокам панели довольно тонкие. В активе также 64-битный 2-ядерный процессор, работающий в паре с 1 ГБ оперативной памяти. Емкость постоянного хранилища — 8 ГБ. Есть смарт-ТВ система с фирменной оболочкой PatchWall, а также поддержка DTS.

Правда, ради уменьшения цены на определенное ограничение производителю все же пришлось пойти. В новом ТВ отказались от Bluetooth-модуля. Это значит, что аппарат поставляется с обычным ИК-пультом дистанционного управления.

Цена устройства в Китае — 155 долларов. О планах вывода ТВ в международную продажу пока не сообщается.

Ниже — цены других популярных ТВ Xiaomi:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Xiaomi в Китае выпустила новый телевизор с диагональю экрана 43 дюйма. Отличительная черта устройства — доступная цена. Об этом сообщает Gizmochina.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
А1 протестировал «чистый» 5G в Минске. Вот каких скоростей вышло достичь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика