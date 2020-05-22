43-дюймовый ТВ от Xiaomi оценили всего в 155 долларов

Источник материала: IT.Tut.by

Xiaomi в Китае выпустила новый телевизор с диагональю экрана 43 дюйма. Отличительная черта устройства — доступная цена. Об этом сообщает Gizmochina .





Номер модели — E43K. Разрешение панели составляет 1920 на 1080 пикселей, рамки по бокам панели довольно тонкие. В активе также 64-битный 2-ядерный процессор, работающий в паре с 1 ГБ оперативной памяти. Емкость постоянного хранилища — 8 ГБ. Есть смарт-ТВ система с фирменной оболочкой PatchWall, а также поддержка DTS.

Правда, ради уменьшения цены на определенное ограничение производителю все же пришлось пойти. В новом ТВ отказались от Bluetooth-модуля. Это значит, что аппарат поставляется с обычным ИК-пультом дистанционного управления.

Цена устройства в Китае — 155 долларов. О планах вывода ТВ в международную продажу пока не сообщается.

Ниже — цены других популярных ТВ Xiaomi: