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43-дюймовый ТВ от Xiaomi оценили всего в 155 долларов
25.05.2020 15:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Xiaomi в Китае выпустила новый телевизор с диагональю экрана 43 дюйма. Отличительная черта устройства — доступная цена. Об этом сообщает
Номер модели — E43K. Разрешение панели составляет 1920 на 1080 пикселей, рамки по бокам панели довольно тонкие. В активе также 64-битный 2-ядерный процессор, работающий в паре с 1 ГБ оперативной памяти. Емкость постоянного хранилища — 8 ГБ. Есть смарт-ТВ система с фирменной оболочкой PatchWall, а также поддержка DTS.
Правда, ради уменьшения цены на определенное ограничение производителю все же пришлось пойти. В новом ТВ отказались от Bluetooth-модуля. Это значит, что аппарат поставляется с обычным ИК-пультом дистанционного управления.
Цена устройства в Китае — 155 долларов. О планах вывода ТВ в международную продажу пока не сообщается.
Ниже — цены других популярных ТВ Xiaomi:
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Xiaomi в Китае выпустила новый телевизор с диагональю экрана 43 дюйма. Отличительная черта устройства — доступная цена. Об этом сообщает Gizmochina.
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