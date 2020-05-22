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Названа цена Xiaomi Redmi Note 9 Pro в Беларуси

25.05.2020 15:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Xiaomi Redmi Note 9 Pro будет официально продаваться в Беларуси за 849 рублей. Об этом говорится на сайте одного из фирменных магазинов бренда.

Названа цена Xiaomi Redmi Note 9 Pro в Беларуси
Фото: GSMArena

Устройство поступит в продажу 12 июня в версии с 6/128 ГБ памяти. Доступные цвета корпуса — зеленый, белый и серый. Для сравнения: точно такая же модификация для других стран стоит 299 долларов, что по курсу на момент публикации материала составляет немногим меньше 715 рублей.

Устройство оснащается экраном на 6,67 дюйма (Full HD+), процессором Qualcomm Snapdragon 720G, аккумулятором на 5020 мАч с поддержкой быстрой 33-ваттной зарядки, основной камерой с четырьмя модулями (64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп), фронтальной камерой на 16 Мп, а также встроенным в боковую панель сканером отпечатков пальцев и поддержкой одновременной установки двух nanoSIM-карт и карты памяти. В активе смартфона также NFC-модуль.

Ниже — цены других популярных у нас смартфонов Xiaomi:

 
 
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Xiaomi Redmi Note 9 Pro будет официально продаваться в Беларуси за 849 рублей. Об этом говорится на сайте одного из фирменных магазинов бренда.
 
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