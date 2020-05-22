Гигантская тектоническая плита под Индийским океаном медленно раскалывается надвое

Источник материала: IT.Tut.by

Индо-Австралийская тектоническая плита распадается на несколько частей со скоростью около двух миллиметров в год. Об этом пишет Live Science со ссылкой на исследование французских экспертов в научном журнале Geophysical Research Letters .



Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: NASA / wikipedia.org

Правда, с точки зрения человека подобный распад займет целую вечность. Если быть точным, скорость сдвига равняется 1,7 миллиметра в год. Другими словами, через миллион лет части тектонической плиты могут находиться на удалении около 1,7 километров друг от друга.

Для сравнения: разлом Сан-Андреас в Калифорнии (США) — трансформный разлом между тихоокеанской и североамериканской плитами — движется в десять раз быстрее (1,8 сантиметра в год).

Издание говорит, что разлом в Индо-Австралийской плите был настолько незначительным, что ученые едва его не упустили. Положение спасли два сильных землетрясения, зафиксированных в Индийском океане. Они навели на мысль, что в процессе задействованы «силы, изменяющие планету». Более детальный анализ подтвердил эту теорию.