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Стартап Cashew рассказал как преодолеть кризис и в чем преимущества акселерации в Barclays Аccelerator

25.05.2020 16:06 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
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Источник материала: Bybanner

Стартап Cashew рассказал как преодолеть кризис и в чем преимущества акселерации.

Стартап Cashew рассказал как преодолеть кризис и в чем преимущества акселерации в Barclays Аccelerator
Белорусский финтех стартап Cashew — продолжает развиваться. Он стал победителем премии "Стартап Года" в 2019 году, участвовал в престижном Barclays Аccelerator, поддержаном одним из самых известных акселераторов мира Techstars. Компания является партнером  крупнейшего банка Беларуси.

Barclays accelerator – это 13-недельный курс для усовершенствования стратегии новой компании, вывода продукта на рынок и подготовки стартапа к привлечению инвестиций. Программа запущена одним из крупнейших в мире конгломератов Barclays. Barclays Bank является вторым по величине активов банком Великобритании. Проект Cashew стал одним из 10 выбранных для акселерации проектов.

В интервью каналу "Стартап Технологии с Алексеем Шабловским" основатель стартапа Cashew Владимир Сержанович и генеральный директор компании Инна Самович рассказали о своем прохождении акселератора Barclays, а также дали советы предпринимателям как преодолевать кризис.

 
 
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Стартап Cashew рассказал как преодолеть кризис и в чем преимущества акселерации.
 
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