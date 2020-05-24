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Стартап Cashew рассказал как преодолеть кризис и в чем преимущества акселерации в Barclays Аccelerator
25.05.2020 16:06 — Новости Hi-Tech | Bybanner
Источник материала: Bybanner
Стартап Cashew рассказал как преодолеть кризис и в чем преимущества акселерации.
Barclays accelerator – это 13-недельный курс для усовершенствования стратегии новой компании, вывода продукта на рынок и подготовки стартапа к привлечению инвестиций. Программа запущена одним из крупнейших в мире конгломератов Barclays. Barclays Bank является вторым по величине активов банком Великобритании. Проект Cashew стал одним из 10 выбранных для акселерации проектов.
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Стартап Cashew рассказал как преодолеть кризис и в чем преимущества акселерации в Barclays Аccelerator
Стартап Cashew рассказал как преодолеть кризис и в чем преимущества акселерации.
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