ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Польше строят склады для бронетанковых частей США. Что там будет

25.05.2020 16:44 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Через два года в польском Повидзе закончат строительство армейских складов, на которых можно будет разместить оборудование для целой бронетанковой бригады армии США. Об этом сообщает defence24.pl.

В Польше строят склады для бронетанковых частей США. Что там будет
Американские танки в Польше. Иллюстративное фото. Источник: Staff Sgt. Corinna Baltos

Согласно информации, полученной изданием от пресс-службы вооруженных сил США в Европе, на базе разместятся:

  • порядка 85 танков Абрамс M1A2;
  • около 130 БМП M2 / M3 Брэдли;
  • 18 самоходных гаубиц M109A6/A7 Paladin;
  • оборудование для подразделений поддержки.

Контракт на создание базы в Повидзе был подписан 14 ноября 2019 года, общая стоимость работ составила 750 миллионов злотых или 183 миллиона долларов США. Все строительство финансируется из средств НАТО, причем это крупнейший проект, осуществляемый на деньги Североатлантического альянса, за последние 30 лет.

Издание отмечает, что пандемия COVID-19 никак не повлияла на строительные работы, которые идут в соответствии с планом.

Складской комплекс после достройки будет включать в себя:

  • пять складов для транспортных средств общей площадью 60 000 счетчики с устройствами, обеспечивающими пониженную влажность;
  • склад боеприпасов площадью 5400 квадратных метров;
  • ремонтные мастерские площадью 8600 квадратных метров с 20 ремонтными станциями, где можно будет ремонтировать транспортные средства от автомобилей до танков M1A2 Abrams;
  • два гаража общей площадью 1,650 квадратных метров.

Система стратегических складов в районах возможных боевых действий, разработанная в НАТО, позволяет в случае обострения ситуации быстро перебросить в указанный район только солдат — техника уже будет находиться на месте. Это сильно сокращает временные и финансовые затраты на транспортировку войск и позволяет не использовать тяжелую транспортную авиацию. Решение построить такие склады военные НАТО приняли в 2016 году.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Через два года в польском Повидзе закончат строительство армейских складов, на которых можно будет разместить оборудование для целой бронетанковой бригады...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Стартап Cashew рассказал как преодолеть кризис и в чем преимущества акселерации в Barclays Аccelerator
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

24.05.2020
Mir24.TV Belarus
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
25.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика