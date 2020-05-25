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В Польше строят склады для бронетанковых частей США. Что там будет
25.05.2020 16:44 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Через два года в польском Повидзе закончат строительство армейских складов, на которых можно будет разместить оборудование для целой бронетанковой бригады армии США. Об этом
Согласно информации, полученной изданием от пресс-службы вооруженных сил США в Европе, на базе разместятся:
Контракт на создание базы в Повидзе был подписан 14 ноября 2019 года, общая стоимость работ составила 750 миллионов злотых или 183 миллиона долларов США. Все строительство финансируется из средств НАТО, причем это крупнейший проект, осуществляемый на деньги Североатлантического альянса, за последние 30 лет.
Издание отмечает, что пандемия COVID-19 никак не повлияла на строительные работы, которые идут в соответствии с планом.
Складской комплекс после достройки будет включать в себя:
Система стратегических складов в районах возможных боевых действий, разработанная в НАТО, позволяет в случае обострения ситуации быстро перебросить в указанный район только солдат — техника уже будет находиться на месте. Это сильно сокращает временные и финансовые затраты на транспортировку войск и позволяет не использовать тяжелую транспортную авиацию. Решение построить такие склады военные НАТО приняли в 2016 году.
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Через два года в польском Повидзе закончат строительство армейских складов, на которых можно будет разместить оборудование для целой бронетанковой бригады...
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