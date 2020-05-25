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В США обнаружили новое осложнение COVID-19 у беременных

25.05.2020 17:50 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Согласно новому исследованию, проведенному Северо-Западным университетом в США, у 16 недавно родивших женщин с положительным результатом на COVID-19 были обнаружены повреждения плаценты. Исследование опубликовано в журнале American Journal of Clinical Pathology, а краткие результаты работы изложены на сайте препринтов EurekAlert!

В США обнаружили новое осложнение COVID-19 у беременных
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

Тип травмы, наблюдаемый в плацентах пациенток, свидетельствует об аномалии кровотока между матерями и их детьми в утробе, указывая на новое осложнение COVID-19.

Авторы отмечают, что большинство из этих детей родились доношенными после нормальной беременности. Однако вирус вызвал некоторые повреждения в плаценте. По-видимому, это не оказывает отрицательного влияния на новорожденных, основываясь на ограниченных данных ученых, но подтверждает идею, что женщины с COVID-19 должны контролироваться более тщательно.

Известно, что дети, которые находились в утробе матери во время пандемии испанского гриппа в 1918−1919 г.г. (ее сейчас часто сравнивают с нынешней пандемией COVID-19), на протяжении жизни имели более высокие показатели сердечно-сосудистых заболеваний. Так как грипп не проникает через плаценту, скорее всего, проблемы этих людей вызвала иммунная активность и повреждение плаценты у их матерей.

Пятнадцать из шестнадцати обследованных женщин с COVID-19 родили живых детей в положенный срок, но у одной случился выкидыш. Пациентка была бессимптомной, поэтому исследователи не знают, что именно вызвало гибель плода и связано ли это с вирусом. Ученые подчеркивают, что им нужно больше информации, чтобы делать подобные выводы.

Плаценты у пациенток с COVID-19 имели две общие аномалии: недостаточный кровоток от матери к плоду с патологическими кровеносными сосудами и сгустки крови в плаценте.

Отмечается, что новорожденные были здоровыми, доношенными и «прекрасными детьми», но исследование показывает, что большая часть кровотока была заблокирована, а многие плаценты были меньше нормального размера.

Плацента является первым органом, который формируется в процессе развития плода. Он действует как легкие, кишечник, почки и печень плода, беря кислород и питательные вещества из кровотока матери и убирая отходы. Плацента также ответственна за многие гормональные изменения в организме матери, поэтому по ее состоянию можно сделать вывод о течении беременности.

 
 
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Согласно новому исследованию, проведенному Северо-Западным университетом в США, у 16 недавно родивших женщин с положительным результатом на COVID-19 были обнаружены...
 
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