Первый собственный авианосец Индии может стать последним. Вот в чем дело

Источник материала: IT.Tut.by

Первый индийский авианосец собственного производства «Викрант» снова столкнулся с задержкой начала испытаний в море. На этот раз причиной называют пандемию COVID-19, из-за которой строительство идет медленнее, чем предполагалось раньше. Об этом сообщает Military Watch.



Фото: wikipedia.org

Ранее предполагалось, что «Викрант» будет готов к испытаниям уже к концу 2018 года — сейчас срок отодвигается, возможно, до 2023 года. Общая стоимость проекта оценивается в 3,5 миллиарда долларов, а настоящей причиной бесконечных задержек Military Watch называет «катастрофически неэффективное» управление кораблестроительной программой.

Первый индийский авианосец был построен в СССР и для СССР — это тяжелый авианесущий крейсер «Баку», модернизированный в России уже в постсоветское время, проданный в Индию и получивший имя «Викрамадитья». В Дели планировали после «Викранта» построить еще один авианосец «Вишал» к концу 2020-х годов, но в феврале проект отменили.

Новый индийский авианесущий корабль довольно легкий, водоизмещением всего 40 000 тонн, как у американских УДК типа Wasp или китайского типа 075. После достройки он сможет принимать некоторое, по всей видимости небольшое, количество палубных российских истребителей МиГ-29К и легких индийских самолетов Tejas.

С тех пор как в 2009 году «Викрант» был заложен, Китай успел развернуть полноценное строительство авианосцев, а США запустили программу «Джеральд Форд» — причем обе державы строят корабли куда быстрее индийцев. Ожидается, что к тому времени, как Индия достроит свой авианосец, Китай уже обзаведется 5−6 такими кораблями. Поэтому, утверждает Military Watch, провальный долгострой может закончиться для Дели отказом от строительства авианосцев вообще.