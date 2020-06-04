10 лет назад ракета компании Маска Falcon 9 взлетела с мыса Кавернал

Источник материала: IT.Tut.by

Десять лет назад, 4 июня 2010 года с мыса Кавернал состоялся первый запуск Falcon 9 — «предка» ракеты, которая не так давно вывела в космос первый частный космический корабль Crew Dragon. Вспоминаем, как мечта Илона Маска о колонизации планет привела к созданию SpaceX.



Ракета компании SpaceX 30 мая 2020 года перед запуском. Фото: @SpaceX / Twitter

С английского falcon переводится как «сокол» — ракета-носитель Falcon 9 была названа в честь «Тысячелетнего сокола» из киноэпопеи «Звездных войн». Девятка в названии означает количество двигателей, установленных в первой ступени ракеты.

Это первая ракета, которая полностью разработана в XXI веке. От идеи до первого запуска прошло четыре с половиной года (ноябрь 2005 года — июнь 2010 года), а стоимость составила менее 300 млн долларов.

Эта ракета — детище SpaceX. Компания была основана в 2002 году тогда акционером PayPal, а ныне известным бизнесменом, человеком, который помог впервые в истории человечества запустить частный корабль в космос — Илоном Маском. Как сказал бывший астронавт NASA, бывший старший инженер SpaceX, а ныне консультант Гарретт Райзман, «компания была основана для того, чтобы способствовать освоению космоса человеком. Это главная причина нашего существования».

По словам самого Илона Маска, большое влияние на него оказали взгляды фантаста Айзека Азимова. По мнению американского бизнесмена, колонизация нескольких планет может служить защитой от угрозы исчезновения человечества. Поэтому мы должны освоить космос — и чтобы развиться как цивилизация, и чтобы избежать гибели всего живого на Земле.

«Астероид либо супервулкан может уничтожить нас, а вдобавок мы подвержены рискам, никогда и не снившимся динозаврам: искусственно созданный вирус, случайное появление микроскопической черной дыры в результате физического эксперимента, катастрофическое глобальное потепление, или какая-нибудь еще неизвестная на сегодняшний день разрушающая технология может прекратить наше существование. На развитие человечества ушло миллионы лет, но за последние шестьдесят лет атомное оружие создало потенциал самоуничтожения. Рано или поздно наша жизнь должна будет выйти за пределы этого сине-зеленого шарика — или мы вымрем», — говорил Маск.

Но чтобы сменить планету, космические полеты нужно сделать такими же простыми и доступными, как авиаперелеты. Еще в 2002 году Маск сформулировал главную цель SpaceX — колонизацию Марса — и с тех пор постепенно движется к ее осуществлению.

Как пишет vc.ru, в 2004 году, когда правительство США начало обсуждать отмену космической программы Space Shuttle, NASA искало другой способ доставки грузов на МКС — причем он должен был стать дешевле, чтобы можно было тратить часть финансирования на исследование открытого космоса. Так появилась программа новой космической бизнес-модели «Коммерческие орбитальные транспортные услуги» (Commercial Orbital Transportation Services, COTS).

Через COTS NASA начало искать новые компании для инвестиций, а также помогало экспертизой при создании кораблей и вкладывало деньги в проекты — то есть, выступало, скорее, как инвестор. При этом подрядившиеся на эту задачу компании несли ответственность за конструкцию и дизайн своих ракет, а также самостоятельно оплачивали часть разработок.

По сути, NASA искало несколько компаний, чтобы создать между ними конкуренцию, а затем заключить с самой успешной контракт. Одним из первых подрядчиков программы и стала SpaceX — с помощью NASA компания Маска разработала ракету Falcon 9 и грузовую капсулу Dragon, а затем использовала ракету для запуска коммерческих спутников.

Первый запуск «сокола» не раз откладывался , в том числе за несколько минут до старта по неназванным причинам. Но все же 4 июня 2010 в 10.43 по местному времени (в 18.43 по московскому) ракета-носитель Falcon 9 с тестовой беспилотной капсулой Dragon отправилась в своей первый полет.

«В будущем такую капсулу рассчитывает использовать NASA: по замыслам агентства, Dragon сможет доставлять в космос до семи человек за один полет. Космический корабль предназначен не только для орбитальных полетов людей, но и для доставки на орбиту грузов, например на Международную космическую станцию (МКС)», — писали СМИ десять лет назад.

Тогда планировалось, что Dragon отправится к МКС уже через год, в 2011 году, но это случилось чуть позже, 8 октября 2012, когда корабль направился к Международной космической станции в рамках миссии SpaceX CRS-1. Это был первый в истории полет космического транспорта с коммерческой миссией к МКС.

Путь к первому «частному запуску» с астронавтами на борту не был гладким. Так, Falcon 9 дважды взрывалась — в полете и во время наземный испытаний. Crew Dragon тоже взрывался. Но несмотря на провалы, компания не сдалась и смогла обойти своего конкурента по COTS — Boeing: эта организация смогла отправить в космос капсулу CST-100 Starliner, но столкнулась с множеством сбоев в ПО и не смогла вывести капсулу на орбиту, что отодвинуло запуск Starliner до 2021 года.

В то же время Crew Dragon в беспилотном режиме пристыковался к МКС еще в марте 2019 года, а в январе 2020 года завершил тестирование системы аварийного спасения.

Это и позволило SpaceX опередить Boeing и заключить первый контракт на отправку астронавтов в космос. 30 мая 2020 года при помощи ракеты-носителя Falcon 9 корабль Crew Dragon c двумя астронавтами NASA на борту отправился в путешествие к МКС.



Запуск ракеты от SpaceX 30 мая 2020 года. Скрншот трансляции NASA

Если экипаж успешно вернется на землю, то NASA сертифицирует Falcon 9 и Crew Dragon для пилотируемых космических полетов, и ракеты Маска смогут доставлять на орбиту не только космонавтов, но и обычных туристов. Так, в феврале этого года SpaceX и компания по космическому туризму Space Adventures подписали договор о сотрудничестве и отправке первых клиентов уже в 2021—2022 годах.

Кроме того, Falcon 9 помогал запускать партии спутников для проекта глобального спутникового интернета StarLink — к 2024 году SpaceX хочет вывести на орбиту 12 тысяч спутников. Ранее Маск говорил, что в 2020 году сервис будет доступен в Канаде и северной части США, а в 2021 году- и в других частях мира.