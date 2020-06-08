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В России тушат горящую нефтяную скважину огнем из противотанковой пушки
08.06.2020 13:22 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Артиллеристы Центрального военного округа РФ потушили пожар на нефтяной скважине в Иркутской области огнем из противотанковой пушки. Видео происходящего
Для тушения использовалось 100-миллиметровое гладкоствольное оружие МТ-12, также известное как «Рапира». Выстрелами в упор с минимального расстояния в 180 метров артиллеристы срезали фонтанную арматуру скважины — из-за ее разгерметизации и начался пожар. После этого появилась возможность поставить противовыбросовое оборудование для окончательной ликвидации возгорания.
Противотанковая «Рапира» производилась с начала 1970-х годов и стояла на вооружении армий стран Варшавского договора. В зависимости от типа снаряда бронепробиваемость орудия доходит до 50−60 сантиметров брони.
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Артиллеристы Центрального военного округа РФ потушили пожар на нефтяной скважине в Иркутской области огнем из противотанковой пушки. Видео происходящего...
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