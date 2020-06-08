ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В России тушат горящую нефтяную скважину огнем из противотанковой пушки

08.06.2020 13:22 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Артиллеристы Центрального военного округа РФ потушили пожар на нефтяной скважине в Иркутской области огнем из противотанковой пушки. Видео происходящего появилось на YouTube-канале Министерства обороны России.

Для тушения использовалось 100-миллиметровое гладкоствольное оружие МТ-12, также известное как «Рапира». Выстрелами в упор с минимального расстояния в 180 метров артиллеристы срезали фонтанную арматуру скважины — из-за ее разгерметизации и начался пожар. После этого появилась возможность поставить противовыбросовое оборудование для окончательной ликвидации возгорания.

Противотанковая «Рапира» производилась с начала 1970-х годов и стояла на вооружении армий стран Варшавского договора. В зависимости от типа снаряда бронепробиваемость орудия доходит до 50−60 сантиметров брони.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Артиллеристы Центрального военного округа РФ потушили пожар на нефтяной скважине в Иркутской области огнем из противотанковой пушки. Видео происходящего...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Климатологи: в мае в Сибири было на 10 градусов жарче, чем обычно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

07.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
08.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика