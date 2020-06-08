В России тушат горящую нефтяную скважину огнем из противотанковой пушки

Источник материала: IT.Tut.by

Артиллеристы Центрального военного округа РФ потушили пожар на нефтяной скважине в Иркутской области огнем из противотанковой пушки. Видео происходящего появилось на YouTube-канале Министерства обороны России.

Для тушения использовалось 100-миллиметровое гладкоствольное оружие МТ-12, также известное как «Рапира». Выстрелами в упор с минимального расстояния в 180 метров артиллеристы срезали фонтанную арматуру скважины — из-за ее разгерметизации и начался пожар. После этого появилась возможность поставить противовыбросовое оборудование для окончательной ликвидации возгорания.

Противотанковая «Рапира» производилась с начала 1970-х годов и стояла на вооружении армий стран Варшавского договора. В зависимости от типа снаряда бронепробиваемость орудия доходит до 50−60 сантиметров брони.