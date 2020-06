Египет перебрасывает танки «Абрамс» на границу с Ливией

Источник материала: IT.Tut.by

В Египте, на шоссе близ ливийской границы, замечена колонна танкотранспортеров, перевозящих M1A1 Abrams египетских вооруженных сил. Об этом пишет «Российская газета».

Поскольку Каир не является союзником ни Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара, ни противостоящего Хафтару Правительства национального согласия, эксперты делают вывод — Египет демонстрирует готовность предпринять военные усилия для стабилизации обстановки в Ливии. Египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси уже выступал с инициативой по прекращению огня и началу мирных переговоров.

До недавнего времени группировка армии Египта, развернутая на ливийской границе, могла похвастаться в основном устаревшей и уязвимой для противотанковых средств бронетехникой. Появление сравнительно современных «Абрамсов» с многослойной броней и мощным вооружением означает качественное усиление приграничных египетских соединений.

