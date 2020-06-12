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«Это показывает наше превосходство». Во Франции с подлодки запустили баллистическую ракету
12.06.2020 16:16 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Французская подлодка Le Téméraire сегодня, 12 июня, произвела стрельбы баллистической ракетой M51. Об этом написала в своем Twitter министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли.
«Этот пуск показывает наше технологическое превосходство и приверженность французскому суверенитету», — заявила она.
Ракету без ядерной боеголовки лодка выпустила неподалеку от западного побережья Франции. На всем протяжении полета боеприпас отслеживался радарами и упал в 700 километрах от места запуска вдали от суши.
M51 — новейшая баллистическая ракета Франции, на вооружении она стоит с 2010 года. Масса БРПЛ составляет 52 тонны, длина 12 метров и диаметр 2,3 метра, предполагаемая дальность полета — от 8 000 до 10 000 километров. М512 несет от шести до десяти термоядерных боеголовок, умеющих маневрировать для преодоления ПРО.
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Французская подлодка Le Téméraire сегодня, 12 июня, произвела стрельбы баллистической ракетой M51. Об этом написала в своем Twitter министр вооруженных сил Франции Флоренс...
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