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Средняя цена смартфонов Samsung рекордно возросла

15.06.2020 12:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Средняя продажная цена (ASP) смартфонов Samsung рекордно увеличилась впервые за шесть лет. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на данные аналитической компании Strategic Analytics.

Средняя цена смартфонов Samsung рекордно возросла
На фото Samsung Galaxy Z Flip

В январе-марте этого года средняя цена гаджета производителя составила 292 доллара, на 8,5% больше в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Strategic Analytics говорит, что ASP компании в первом квартале года вырос на 20,7% в сравнении с тремя месяцами ранее. Похожие результаты в последний раз наблюдались в 2014 году, когда ASP производителя составлял 297 долларов. При этом еще в прошлом 2019 году показатель равнялся 247 долларам.

Аналитики полагают, что благодарить за это стоит вышедшие в продажу сверхдорогие Samsung Galaxy Z Flip («раскладушка» с гибким экраном) и серию Galaxy S20. Благодаря устойчивому спросу на дорогие смартфоны Samsung на мировом рынке забирает около 22,1% всей выручки. На пером месте Apple с 37,5%.

Ниже — цены популярных смартфонов Samsung:

 
 
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Средняя продажная цена (ASP) смартфонов Samsung рекордно увеличилась впервые за шесть лет. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на данные аналитической компании Strategic...
 
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