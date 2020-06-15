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Средняя цена смартфонов Samsung рекордно возросла
15.06.2020 12:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Средняя продажная цена (ASP) смартфонов Samsung рекордно увеличилась впервые за шесть лет. Об этом сообщает
В январе-марте этого года средняя цена гаджета производителя составила 292 доллара, на 8,5% больше в сравнении с тем же периодом прошлого года.
Strategic Analytics говорит, что ASP компании в первом квартале года вырос на 20,7% в сравнении с тремя месяцами ранее. Похожие результаты в последний раз наблюдались в 2014 году, когда ASP производителя составлял 297 долларов. При этом еще в прошлом 2019 году показатель равнялся 247 долларам.
Аналитики полагают, что благодарить за это стоит вышедшие в продажу сверхдорогие Samsung Galaxy Z Flip («раскладушка» с гибким экраном) и серию Galaxy S20. Благодаря устойчивому спросу на дорогие смартфоны Samsung на мировом рынке забирает около 22,1% всей выручки. На пером месте Apple с 37,5%.
Ниже — цены популярных смартфонов Samsung:
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Средняя продажная цена (ASP) смартфонов Samsung рекордно увеличилась впервые за шесть лет. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на данные аналитической компании Strategic...
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