ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Индонезии разбился военный самолет

15.06.2020 13:22 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Легкий штурмовик BAE Hawk 209 ВВС Индонезии разбился утром в понедельник в округе Кампар на острове Суматра. Об этом сообщает defenseworld.net.

В Индонезии разбился военный самолет
Источник: defenseworld.net

Сообщается, что самолет взлетел с военно-воздушной базы Русмин Нуриядин и рухнул в пяти километрах от деревни. Пилот сумел катапультироваться и выжил.

Причины инцидента сейчас расследуют представители властей Индонезии.

Hawk 209 — учебно-тренировочный самолет британского производства, который может также использоваться в качестве легкого штурмовика (подобно Як-130, стоящему на вооружении в белорусской авиации). Самолет эксплуатируется с 70-х годов, в индонезийских ВВС их несколько десятков.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Легкий штурмовик BAE Hawk 209 ВВС Индонезии разбился утром в понедельник в округе Кампар на острове Суматра. Об этом сообщает defenseworld.net.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Средняя цена смартфонов Samsung рекордно возросла
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика