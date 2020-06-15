В Индонезии разбился военный самолет

Источник материала: IT.Tut.by

Легкий штурмовик BAE Hawk 209 ВВС Индонезии разбился утром в понедельник в округе Кампар на острове Суматра. Об этом сообщает defenseworld.net.



Источник: defenseworld.net

Сообщается, что самолет взлетел с военно-воздушной базы Русмин Нуриядин и рухнул в пяти километрах от деревни. Пилот сумел катапультироваться и выжил.

Причины инцидента сейчас расследуют представители властей Индонезии.

Hawk 209 — учебно-тренировочный самолет британского производства, который может также использоваться в качестве легкого штурмовика (подобно Як-130, стоящему на вооружении в белорусской авиации). Самолет эксплуатируется с 70-х годов, в индонезийских ВВС их несколько десятков.