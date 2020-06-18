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В Twitter появилась функция голосовых сообщений

18.06.2020 11:38 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Социальная сеть Twitter запустила функцию публикации голосовых сообщений. Об этом сообщается на сайте компании. Длительность каждого голосового твита не должна превышать 140 секунд, передает РБК.

«С сегодняшнего дня мы тестируем новую функцию, которая сделает использование Twitter более человечным», — сообщили компании.

Для записи голосового сообщения нужно нажать на иконку с изображением звуковых волн. Если твит будет длиннее 140 секунд, платформа автоматически разобьет его на несколько записей и создаст из них тред.

Пока что новая функция доступна только ограниченному числу пользователей, которые используют устройства с iOS, уточнили в компании. В ближайшие недели функция будет доступна для всех пользователей с iOS. Когда возможностью записывать голосовые сообщения можно будет воспользоваться и на других платформах, в компании не уточнили.

Ранее, в марте, Twitter начала тестировать новый формат сообщений, они получили название fleets. Как пояснили в компании, такие сообщения исчезают через 24 часа и не получают ретвиты, лайки или публичные ответы. Эксперимент с fleets начали в Бразилии.

 
 
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Социальная сеть Twitter запустила функцию публикации голосовых сообщений. Об этом сообщается на сайте компании. Длительность каждого голосового твита не должна...
 
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