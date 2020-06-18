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В Twitter появилась функция голосовых сообщений
18.06.2020 11:38 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Социальная сеть Twitter запустила функцию публикации голосовых сообщений. Об этом
«С сегодняшнего дня мы тестируем новую функцию, которая сделает использование Twitter более человечным», — сообщили компании.
Для записи голосового сообщения нужно нажать на иконку с изображением звуковых волн. Если твит будет длиннее 140 секунд, платформа автоматически разобьет его на несколько записей и создаст из них тред.
Пока что новая функция доступна только ограниченному числу пользователей, которые используют устройства с iOS, уточнили в компании. В ближайшие недели функция будет доступна для всех пользователей с iOS. Когда возможностью записывать голосовые сообщения можно будет воспользоваться и на других платформах, в компании не уточнили.
Ранее, в марте, Twitter начала тестировать новый формат сообщений, они получили название fleets. Как пояснили в компании, такие сообщения исчезают через 24 часа и не получают ретвиты, лайки или публичные ответы. Эксперимент с fleets начали в Бразилии.
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Социальная сеть Twitter запустила функцию публикации голосовых сообщений. Об этом сообщается на сайте компании. Длительность каждого голосового твита не должна...
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