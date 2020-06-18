В Китае наушники Apple взорвались в ухе человека

Источник материала: IT.Tut.by

Беспроводные наушники AirPods от компании Apple взорвались прямо в ухе пользователя из Китая. Об этом сообщает Gizmochina .

Неприятный инцидент произошел в мае с 23-летним парнем по имени Чжэн Тан (Zheng Tang). Он разговаривал, когда один из наушников взорвался прямо в его ухе. Молодой человек получил травмы. Позже в медицинском отчете указали, что у Чжэна произошел «разрыв кожи передней стенки правого слухового прохода».

После двух дней лечения состояние пациента улучшилось, но слух пока полностью не восстановился, боли также не утихли. Еще одно исследование диагностировало скопление крови в барабанной перепонке. Впрочем, в целом здоровью или тем более жизни ничего Чжэна не угрожает.

Парень купил гарнитуру в одном из магазинов-партнеров Apple за 180 долларов. Apple уже знает о случившимся, наушники передали компании для проверки. Если будет установлено, что «продукт имел проблемы с качеством, то пострадавший получит компенсацию в соответствии с действующим законодательством».