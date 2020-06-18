ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Вам кажется, что эти круги разного цвета - но они одинаковые. Ученые объяснили, почему так

18.06.2020 12:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Более ста лет ученые не могли понять, почему наш мозг воспринимает две одинаково окрашенные фигуры по-разному, когда они расположены на градиентном фоне? Теперь они немного приблизились к разгадке. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на Vision Research.

Вам кажется, что эти круги разного цвета - но они одинаковые. Ученые объяснили, почему так
Изображение: MIT

Просто посмотрите на изображение выше — вам кажется, будто левый круг светлее правого, но на деле оба одного цвета.

Наше восприятие оттенков (и цветов) изменяется в соответствии с их визуальным контекстом — это процесс известен как одновременный контраст яркости. Если фигура окружена чем-то темным, мы воспринимаем ее как более яркую, чем если бы она находилась среди более светлых оттенков.

Эти эффекты исследовались художниками на протяжении веков, и по крайней мере с 1800-х годов проводились различные систематические исследования на тему того, как мы воспринимаем различные оттенки. Но на некоторые вопросы ответы так и не были получены.

Что именно «обманывает» нас — глаза или мозг? Некоторые ученые полагают, что этот визуальный трюк происходит из-за визуальной обработки высокого уровня: наш мозг дает нам точную интерпретацию того, что наши глаза обнаруживают после учета освещения и условий окружающей среды.

Но новое исследование предположило обратное. Во-первых, исследователи подвергли 27 добровольцев-аспирантов ряду специально разработанных визуальных тестов, включая представление слегка различных изображений каждому добровольцу.

Чтобы проверить, вызвана ли наша интерпретация увиденного оттенками или же яркостью, команда показала участникам иллюзии, похожие на те, что расположены внизу.

На этой картинке одна сторона, которая на самом деле была более яркой, воспринималась добровольцами как более темная, и наоборот.

Вам кажется, что эти круги разного цвета - но они одинаковые. Ученые объяснили, почему так
Изображение: Sinha et al., Vision Research, 2020

Как пояснил Паван Синха, профессор нейробиологии и когнитивистики MIT, это противоположному тому, что происходит на стандартных дисплеях с одновременным контрастом, на которых точка на темном фоне выглядит ярче, чем точка на светлом фоне.

Оказывается, освещенность, даже если мы не всегда осознаем это, вносит вклад в наше восприятие яркости. Причем команда обнаружила, что мы оцениваем яркость на ранней стадии нашей визуальной обработки, еще до того, как информация от обоих глаз была поглощена мозгом. Как сказал Синха, «это то, что зрительная система готова делать прямо с рождения». То есть, это явление низкого уровня.

Вам кажется, что эти круги разного цвета - но они одинаковые. Ученые объяснили, почему так
Изображение: Sinha et al., Vision Research, 2020

Чтобы подтвердить или опровергнуть выводы первых двух исследований, эти и похожие иллюзии показали девяти детям в возрасте от 8 до 17 лет, которые впервые могли видеть после операции по удалению катаракты.

Если оценка яркости действительно является врожденным механизмом, то дети, бывшие слепыми с рождениями, должны были стать жертвами иллюзии одновременного контраста.

И именно так и произошло. Всего через 24−48 часов после снятия хирургических повязок дети подтвердили, что они видят ту же визуальную иллюзию, что и изначально зрячие люди. То есть, это восприятие не усвоено с течением времени и не подвержено влиянию прошлого опыта.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более ста лет ученые не могли понять, почему наш мозг воспринимает две одинаково окрашенные фигуры по-разному, когда они расположены на градиентном фоне? Теперь...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
В Китае наушники Apple взорвались в ухе человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика