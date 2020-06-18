В Сирии показали стрельбу из очень необычного калашникова

Источник материала: IT.Tut.by

В сирийском Идлибе замечен весьма интересный вариант модернизированного автомата Калашникова. Если обычно оригинальное оружие фотографируют, то в данном случае на видео засняли стрельбу в боевых условиях. Ролик появился в Twitter-аккаунте CalibreObscura.

На первый взгляд, перед нами АК-74, переделанный под компоновку булл-пап (с магазином и ударным механизмом, перенесенным в заднюю часть оружие, за пистолетную рукоятку). Однако, видимо, не все так просто — по мнению владельца аккаунта, это АКМ, а не оружие под малоимпульсный патрон.

Судя по всему, это так — несмотря на наличие выступающего дульного тормоза-компенсатора, делающего оружие издали похожим на АК-74, при ближайшем рассмотрении явственно видно, что это другая модель ДТК или пламегасителя. Видимо, при переделке автомата оружейник еще и установил на АКМ эту деталь (обычно у модернизированного автомата Калашникова есть только небольшой дульный компенсатор, едва заметный на стволе).

Оружие также оснащено коллиматорным прицелом — по словам владельца аккаунте, это ПК-01ВС. В комментариях отметили, что, судя по видео, отдача оружия несколько выше, чем у обычных АК.