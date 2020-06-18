ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Сирии показали стрельбу из очень необычного калашникова

18.06.2020 13:44 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

В сирийском Идлибе замечен весьма интересный вариант модернизированного автомата Калашникова. Если обычно оригинальное оружие фотографируют, то в данном случае на видео засняли стрельбу в боевых условиях. Ролик появился в Twitter-аккаунте CalibreObscura.

На первый взгляд, перед нами АК-74, переделанный под компоновку булл-пап (с магазином и ударным механизмом, перенесенным в заднюю часть оружие, за пистолетную рукоятку). Однако, видимо, не все так просто — по мнению владельца аккаунта, это АКМ, а не оружие под малоимпульсный патрон.

Судя по всему, это так — несмотря на наличие выступающего дульного тормоза-компенсатора, делающего оружие издали похожим на АК-74, при ближайшем рассмотрении явственно видно, что это другая модель ДТК или пламегасителя. Видимо, при переделке автомата оружейник еще и установил на АКМ эту деталь (обычно у модернизированного автомата Калашникова есть только небольшой дульный компенсатор, едва заметный на стволе).

Оружие также оснащено коллиматорным прицелом — по словам владельца аккаунте, это ПК-01ВС. В комментариях отметили, что, судя по видео, отдача оружия несколько выше, чем у обычных АК.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В сирийском Идлибе замечен весьма интересный вариант модернизированного автомата Калашникова. Если обычно оригинальное оружие фотографируют, то в данном...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Вам кажется, что эти круги разного цвета - но они одинаковые. Ученые объяснили, почему так
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика