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США прислали в Украину противотанковые комплексы Javelin
18.06.2020 16:06 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Украина получила от США новую партию противотанковых управляемых ракет третьего поколения Javelin. Об этом
Всего Штаты передали украинским партнерам военного имущества на 60 миллионов долларов — не только ПТУРы, но и ракеты к ним, а также радиостанции.
Напомним, что первая партия противотанковых ракет Javelin поступила в Украину в апреле 2018 года, после того, как Госдеп США утвердил разрешение поставить Киеву эти вооружения.
Противотанковые управляемые ракеты Javelin — первые в мире ракетные комплексы этого класса, работающие по принципу «выстрелил и забыл». Если более ранние ПТУРы требовали от оператора держать бронетехнику на прицеле все время полета ракеты (управляющейся по проводам или наводимой по лучу лазера), то от комплексов третьего поколения, к которым относится и «Джавелин», этого не требуется. Система самонаведения позволяет поражать танки и другие объекты в уязвимые места (обычно сверху) на расстоянии до 2500 метров.
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Украина получила от США новую партию противотанковых управляемых ракет третьего поколения Javelin. Об этом сообщило в своем Twitter-аккаунте американское посольство...
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