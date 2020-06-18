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США прислали в Украину противотанковые комплексы Javelin

18.06.2020 16:06 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Украина получила от США новую партию противотанковых управляемых ракет третьего поколения Javelin. Об этом сообщило в своем Twitter-аккаунте американское посольство в стране.

Всего Штаты передали украинским партнерам военного имущества на 60 миллионов долларов — не только ПТУРы, но и ракеты к ним, а также радиостанции.

Напомним, что первая партия противотанковых ракет Javelin поступила в Украину в апреле 2018 года, после того, как Госдеп США утвердил разрешение поставить Киеву эти вооружения.

Противотанковые управляемые ракеты Javelin — первые в мире ракетные комплексы этого класса, работающие по принципу «выстрелил и забыл». Если более ранние ПТУРы требовали от оператора держать бронетехнику на прицеле все время полета ракеты (управляющейся по проводам или наводимой по лучу лазера), то от комплексов третьего поколения, к которым относится и «Джавелин», этого не требуется. Система самонаведения позволяет поражать танки и другие объекты в уязвимые места (обычно сверху) на расстоянии до 2500 метров.

 
 
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Украина получила от США новую партию противотанковых управляемых ракет третьего поколения Javelin. Об этом сообщило в своем Twitter-аккаунте американское посольство...
 
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