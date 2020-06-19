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В Минске, Гомеле и других городах Беларуси сообщают о перебоях с мобильным интернетом
19.06.2020 17:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Сегодня в районе четырех часов вечера читатели стали сообщать TUT.BY о перебоях с мобильным интернетом в некоторых городах Беларуси.
В частности, о проблемах с мобильным интернетом от A1 сообщили читатели из Гомеля, Могилева, Лиды и Минска.
— В настоящее время у некоторых абонентов А1 могут наблюдаться трудности в работе мобильного интернета. Техническое специалисты компании работают над восстановлением работы сети. Приносим извинения за временные неудобства, — сообщили нам в компании.
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Сегодня в районе четырех часов вечера читатели стали сообщать TUT.BY о перебоях с мобильным интернетом в некоторых городах Беларуси.
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