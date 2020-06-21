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Посмотрите на кольцеобразное солнечное затмение
21.06.2020 16:42 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Сегодня жители некоторых стран мира могли видеть кольцеобразное солнечное затмение. Однако белорусы (за некоторым исключением) не могли насладиться этим зрелищем. Собрали фото из других городов и стран.
Затмение называется кольцеобразным, потому что вокруг Луны видно кольцо из лучей Солнца. Следить за этим явлением можно онлайн (
Можно ли было его наблюдать в Беларуси? Как
Для жителей Гомеля солнечное затмение началось в 8 часов 40 минут и закончилось в 9 часов 10 минут. В максимальной фазе Солнце закрылось Луной на 2%.
А вот в других странах зрелище было более красивым и несколько зловещим. Полоса кольцеобразной фазы солнечного затмения 21 июня началось в Африке на территории Республики Конго. Далее, двигаясь в северо-восточном направлении, она прошла через территорию Демократической Республики Конго, Южного и Северного Судана, Эфиопию, затем по южной части акватории Красного моря. После проследовала через территории Йемена, Саудовской Аравии и Омана, потом по акватории Оманского залива, а затем — через Пакистан и север Индии.
Продолжительность кольцеобразной фазы данного солнечного затмения в момент своего максимума составила всего 38 секунд. В этот момент лунная тень имела диаметр 21 км и проходила по территории Индии.
В следующий раз кольцеобразное солнечное затмение выпадет на время летнего солнцестояния 21 июня 2039 года.
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Сегодня жители некоторых стран мира могли видеть кольцеобразное солнечное затмение. Однако белорусы (за некоторым исключением) не могли насладиться этим...
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