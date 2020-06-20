В день летнего солнцестояния будет кольцеобразное солнечное затмение. И нет, это не конец света

Источник материала: IT.Tut.by

Завтра, 21 июня, в день летнего солнцестояния будет кольцеобразное солнечное затмение. Некоторые считают это признаком конца света, что конечно, не соответствует реальности.



Изображение: NASA/Hinode/XRT

Будет ли видно затмение в Беларуси?

Затмение называется кольцеобразным, потому что вокруг Луны будет видно кольцо лучей Солнца. Следить за этим явлением можно онлайн ( вот ссылка ).

Как пишет astrobel.ru, 21 июня 2020 года жители Гомеля и Гомельской области смогут увидеть незначительные частные фазы кольцеобразного солнечного затмения, которое во всей своей красоте будет наблюдаться в восточной Африке, а также в южной и восточной Азии.

Для жителей Гомеля солнечное затмение начнется в 8 часов 40 минут. В этот момент на южном краю диска Солнца через соответствующие светофильтры можно будет заметить совсем маленький ущерб.

В 8 часов 55 минут Солнце закроется Луной на 2%, что будет являться максимальной фазой для Гомеля. В 9 часов 10 минут в этом городе солнечное затмение будет завершено. Общее время видимости составит 30 минут.

А вот в Минске частные фазы данного кольцеобразного солнечного затмения наблюдаться не будут.

Полоса кольцеобразной фазы солнечного затмения 21 июня начнется в Африке на территории Республики Конго. Далее, двигаясь в северо-восточном направлении, полоса пройдет через территорию Демократической Республики Конго, Южный и Северный Судан, Эфиопию, затем по южной части акватории Красного моря. Далее вступит в Азию, где проследует через территории Йемена, Саудовской Аравии и Омана, затем по акватории Оманского залива, а после — через Пакистан и север Индии.

Продолжительность кольцеобразной фазы данного солнечного затмения в момент своего максимума составит всего 38 секунд. В этот момент лунная тень будет иметь диаметр 21 км и станет проходить по территории Индии.

В следующий раз кольцеобразное солнечное затмение выпадет на время летнего солнцестояния 21 июня 2039 года.

Почему некоторые считают это явление признаком апокалипсиса?

Как пишет издание Live Science, некоторые считают, что затмение в день летнего солнцестояния является признаком конца света.

Летнее солнцестояние происходит потому, что Земля наклонена на 23,4 градуса к Солнцу. 21 июня (хотя в некоторые годы солнцестояние наступает 20 или 22 июня), когда Северный полюс Земли наклонен прямо к Солнцу, северное полушарие получает больше дневного света, чем в любой другой день года.

Согласно NASA , кольцеобразное солнечное затмение может произойти только тогда, когда Луна находится на максимальном расстоянии от Земли. Из-за этого, когда наш спутник проходит между Землей и Солнцем, Луна не в состоянии блокировать весь солнечный свет. Вот почему Луна будет выглядеть так, словно вокруг нее огненное кольцо.

Однако популярный в США интернет-проповедник пастор Пол Бегли из Индианы заявил о приближающемся апокалипсисе (не в первый раз, кстати — в 2018-м он считал , что об этом свидетельствует затмение Луны). Он утверждает, что кольцеобразное затмение — одно из библейских пророчеств о конце света. Однако он не упомянул о других признаках вроде рек крови.

Еще одна теория базируется на календаре майя. Помните, как все ждали конец света в 2012 году, так как майя прекратили обновлять календарь после 2012 года, что стало концом их основного календарного цикла? Теперь теоретики заговора считают, что вместо этого апокалипсис произойдет 21 июня 2020 года — по их мнению, прежняя дата опиралась на юлианский календарь, а не на григорианский.

И третья теория заговора гласит, что завтра в Землю врежется планета Нибиру. Правда, NASA не заметило ни одно обреченной планеты, которая направляется к нам.