МТС назвал самые интернет-активные станции метро

Источник материала: IT.Tut.by

Год назад в минском метро появилась мобильная связь. На основе анализа активности абонентов в 4G-сети за год МТС составил рейтинг станций метро, где Сетью пользуются активнее всего.





Самой оживленной оказалась «Октябрьская» станция, где расходовали почти 109 петабайт. Вторая позиция у «Площади Ленина» с 94 петабайтами. Немногим меньше на «Купаловской» — около 90 петабайт. В пятерку также вошли «Немига» (86 петабайт) и «Институт культуры» (около 83 петабайт).

Связь в тоннелях метро появилась в июне прошлого года. С тех пор потребление интернет-трафика выросло в 3,2 раза. Всего за это время абоненты МТС «прокачали» более 2500 петабайт трафика. Пик пришелся на октябрь прошлого года (262 петабайт). Среди активных месяцев оказались декабрь 2019 и март 2020 года, в которые абоненты сгенерировали около 255 петабайт в каждом из месяцев.

В пути пассажиры, как правило, предпочитают общаться онлайн, смотреть видео и слушать музыку: больше всего трафика приходится на соцсети, мессенджеры, стриминговые платформы и сервисы.

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