Как оставаться на связи, если сотовая сеть «легла», - пять простых советов

Источник материала: IT.Tut.by

Совсем недавно абоненты оператора A1 столкнулись с перебоями в связи по всей стране, до этого белорусские пользователи отмечали проблемы с работой популярных мессенджеров Viber и Telegram. 42.TUT.BY составил список из нескольких простых рекомендаций, которые помогут оставаться на связи в случае непредвиденных обстоятельств.



Изображение: freestocks / unsplash.com

Смените сеть/оператора

Как правило, сотовая сеть «ложится» в моменты пиковых нагрузок. Например, когда в месте массового скопления люди начинают активно стримить со своих смартфонов.

Самый простой совет — попробовать переключить сотовую сеть с 3g на 4g (LTE) или наоборот. Дело в том, что в Беларуси операторы используют общую сеть 4g, и когда вы меняете ее в настройках на 3g, то по факту переходите на оператора, который в данной точке может быть менее загружен.

Делается это в настройках сети. Например, в iOS: Настройки — Сотовые данные — Параметры данных — Голос и данные.





В Android можно зайти в настройки, выбрать «SIM-карты и мобильные сети», затем перейти в настройки SIM-карты и указать предпочтительный вид сети (или, в других моделях, выбрать режим сети SIM-карты в разделе «Мобильные сети»).





Второй совет. При походе, например, на опен-эйр-фестиваль захватить с собой симки всех трех операторов.

Подключение стоит недорого (5 рублей у всех операторов, деньги идут на счет), можно выбрать тариф с маленькой абонплатой, а ненужный номер потом легко закрыть. Зато на всякий случай будет резервный канал.

Где хранить симки, если телефон односимочный? Я храню под чехлом или в отделении кошелька для монеток.

Попробуйте другой мессенджер

Еще один совет из арсенала капитана Очевидности. Перебои на серверах одного из мессенджеров совсем не обязательно затронут другие. Не работает Viber — идем в Telegram, барахлит мессенджер Дурова — попробуйте Whatsapp, а если и там нет счастья — рекомендую Signal. Считается, что у последнего еще и одна из самых надежных защит для сохранения приватности переписки.

Хорошо, что все эти мессенджеры есть и в Android, и в iOS. Но не забудьте важный момент — они должны быть установлены у ваших товарищей, с которыми вы захотите связаться. Например, в Signal вы не увидите друзей в списке, если они не внесены в вашу телефонную книгу.





Мессенджеры без интернета

Возможно, вы удивитесь, но есть несколько мессенджеров, которые могут работать вообще без интернета и сотовой сети, используя радиомодули (Wi-Fi и Bluetooth) самого телефона.

Разумеется, тут есть особенности. Например, дальность связи не превышает 100 метров, но зато каждый телефон может стать своеобразной базовой станцией, через которую будут ретранслироваться сообщения других пользователей.

Таким образом, расстояние между двумя абонентами может быть гораздо больше 100 метров.

Внизу можно увидеть, как это работает на примере мессенджера Bridgefy (три абонента посередине не участвуют в переписке, но «предоставляют» свои гаджеты для передачи сообщений):





Еще одна особенность таких мессенджеров: возможность трансляции вообще на все устройства в пределах досягаемости. Здесь другие смартфоны также могут выступать ретрансляторами, таким образом, радиус покрытия может быть гораздо выше тех самых 100 метров.





Какой офлайн-мессенджер выбрать? Это самый сложный вопрос.

Лишь Bridgefy работает и на iOS , и на Android . Но он имеет исключительно английский интерфейс, плюс некоторые пользователи жалуются, что не видят в списке своих друзей, у которых установлен этот мессенджер, даже если те находятся в одной с ними комнате. Так что этот момент лучше протестировать до похода на мероприятие.

Остальные офлайн-мессенджеры доступны только на Android. Но и тут есть моменты. Например, очень популярный FireChat сейчас нельзя скачать в магазине приложений Google, только на свой страх и риск на сторонних сайтах. Поэтому остается несколько других вариантов вроде Serval Mesh, Signal Offline или Hike. Но, как и в случае с Bridgefy, желательно протестировать их работу офлайн с друзьями.

Альтернатива новостным сайтам

Говорим еще раз большое спасибо Павлу Дурову. Сейчас для чтения новостей вовсе не обязательно открывать «тяжелые» странички сайтов (что может быть проблематично при плохом интернете). Достаточно подписаться на популярные Telegram-каналы, да и просто на соцсети основных новостных ресурсов.

Например, мы в преддверии выборов создали отдельный telegram-канал «Выборы видишь?», где оперативно знакомим читателей с последними новостями по этой теме ( обязательно подпишитесь ) .

А если Telegram заблокируют?

Да, безусловно, в теории такая вероятность есть. По российскому опыту известно, что как минимум можно организовать перебои в работе мессенджера. Но его разработчики предусмотрели и это — нужно лишь использовать прокси-сервер, позволяющий «обходить» заблокированные серверы.

Опытный пользователь может установить прокси самостоятельно, новичкам достаточно написать боту @mtpro_xyz_bot и выбрать пункт Connect to free proxy, а затем подтвердить установку прокси-сервера. И все!