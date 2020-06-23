Рядом со Стоунхенджем нашли крупнейший в Британии неолитический памятник

Источник материала: IT.Tut.by

Археологи нашли неподалеку от Стоунхенджа цепь древних колодцев, замкнутую в гигантское кольцо диаметром около двух километров. Памятнику около 4,5 тыс. лет, то есть он может быть ровесником Стоунхенджа. Статью с описанием находки опубликовал научный журнал Internet Archaeology , кратко об этом пишет ТАСС со ссылкой на «Би-би-си» .



Фото: University Of Bradford/Handout via REUTERS

Всего ученые нашли 20 колодцев, диаметр каждого из которых — более 10 м, а глубина — около 5 м. Кольцо из колодцев диаметром более двух километров окружает крупное неолитическое поселение Даррингтон-Уоллс, которое расположено более чем в 3 км от Стоунхенджа и неподалеку от другого подобного сооружения — Вудхенджа. Ученые предполагают, что для древних британцев это кольцо представляло собой своеобразную границу вокруг святого места.

Радиоуглеродное датирование показало, что колодцы выкопали около 4,5 тыс. лет назад — примерно в то же время, когда и был сооружено поселение в Даррингтон-Уоллс. По словам исследователей, находка говорит о том, что у первобытных жителей Британии структура общества и мировоззрение были сложнее, чем предполагалось ранее.

«Благодаря дистанционному зондированию и анализу собранных образцов можно сказать, что в прошлом общество было куда более сложным, чем мы могли себе представить. Наличие сложных обычаев говорит нам о том, что люди настолько гармонично взаимодействовали с природой, что нам даже трудно представить такое в современном мире», — рассказал один из исследователей, профессор Сент-Эндрюсского университета Ричард Бейтс.