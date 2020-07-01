В США вспышка «кроличьей Эболы»

Источник материала: IT.Tut.by

Смертельный для кроликов вирус по прозвищу «кроличья Эбола» распространяется на юго-западе США, убивая тысячи зверьков. Об этом пишет Business Insider.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Gary Bendig / Unsplash

В семи штатах на юго-западе США тысячи диких и домашних кроликов умерли от вспышки крайне заразной болезни — вируса геморрагической болезни кроликов (RHDV2).

Хотя вирус никак не связан с лихорадкой Эбола — вирусом, вызывающим сильное кровотечение и смерть у людей и приматов, — но ветеринары дали болезни название «кроличья Эбола», потому что RHDV2 разрушает тела кролика похожим образом.

Вирус вызывает повреждения в органах и тканях кроликов, что приводит к внутреннему кровотечению и смерти. Часто единственный внешний признак того, что животные заражены, появляется после их смерти: животные внезапно падают, из их носа выходят кровавые выделения.

Вспышка RHDV2 регистрируется в США уже в четвертый раз. Разновидности вируса распространились почти по всем континентам с тех пор, как ученые сообщили о первом случае в Китае 35 лет назад. Но вирус впервые распространился за пределы домашних животных, чтобы поразить кроликов, пищух и зайцев, обитающих в Северной Америке.

Причем исследователи не знают, откуда родом нынешняя вспышка. RHDV2 легко распространяется через кровь и выделения животных. Хотя вирус не может передаться людям или другим животным, он может присутствовать на волосах, обуви и одежде, что позволяет вирусу перемещаться между хозяевами кроликов. Если кролик касается поверхности, загрязненной вирусными частицами, он может заболеть. Насекомые, которые живут на кроликах, тоже могут распространять вирусные частицы.

Вирус также трудно убить: он может жить более трех месяцев при комнатной температуре, выдерживает температуру в 50 градусов по Цельсию и в течение часа не погибает на морозе.

Более того, вирус не поддается лечению, а получение вакцины в США занимает много времени. Возможно, правительство одобрит импорт вакцин из Испании и Франции. Но на процесс утверждения займет не менее месяца.