«Убивает все формы жизни». В Польше оценили перспективы российской огнеметной «Тосочки»

Источник материала: IT.Tut.by

ТОС-2 «Тосочка» стала одной из самых интересных новинок парада Победы 24 июня на Красной площади. Боевая машина на колесном шасси, стреляющая термобарическими боеприпасами, способна уничтожить все формы жизни на площади около 40 тысяч квадратных метров одним залпом. Польское военное издание Defense 24 оценило смертоносную российскую новинку.



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Несмотря на то, что «Тосочка» называется огнеметной системой, она не имеет отношения к классическим огнеметам. Установка не выпускает струй огня и не стреляет потоком напалма. Термобарический боеприпас использует специальную смесь, которая распыляется в воздухе и поджигается — при этом мгновенно выгорает весь кислород на большой площади, так что противник поражается не только высокими температурами, но и ударной волной.

Эффект подрыва термобарического боеприпаса часто сравнивают с ядерным оружием. В отличие от фугасных бомб, от залпа «Тосочки» не защищает ни траншея, ни бункер. Более того, ударная волна действует даже эффективнее, «затекая» в помещение. Поэтому термобарические снаряды часто используются для уничтожения живой силы в пещерах или укреплениях (Россия использовала такое оружие в Афганистане и на Кавказе).

Первая тяжелая огнеметная система — ТОС-1 «Буратино» на шасси танка Т-72 — могла за раз запустить до 30 снарядов. В модернизированной версии ТОС-1А «Солнцепек» количество направляющих снизилось до 24, однако выросла точность и дальность (хотя максимальная дальнобойность огнеметных систем все равно невелика, менее 4000 метров).

Как и любое специализированное оружие, ТОС требует правильной тактики применения. Так, в ходе эксплуатации системы в Сирии выяснилось, что проходимость шасси не столь важна, как скорость и мобильность. В результате конструкторы решили отказаться от «танковой» базы и сделать «Тосочку» на основе грузовика «Урал-63706» с колесной формулой 6×6. Работы над системой начались в 2016 году. Скорость машины выросла, таким образом, до 100 километров в час по шоссе.

Пусковая установка стала еще меньше той, что стояла на предыдущих моделях. Если «Буратино» имеет 30 направляющих, а «Солнцепек» 24, то «Тосочка» одномоментно может запустить всего 18 снарядов. По-видимому, во главу угла поставили компактность системы (которую стало теперь удобнее перевозить) и ее массу.

Вместе с тем «Тосочка», в отличие от предшественников, может обойтись без заряжающей машины: кран для подачи боеприпасов есть на самой ТОС. Это сильно повышает автономность установки.

Как пишет Defense 24, улучшениям подверглась и система управления огнем, которая получила лучший дальномер, датчики скорости ветра и расчета траектории полета ракет. Создатели утверждают, что в конструкции широко используется искусственный интеллект. В результате точность и дальность стрельбы сильно выросли, теперь на расстоянии 6000 метров отклонение снарядов составляет не больше 10 метров.

Новые возможности, отмечает издание, делают тактику применения ТОС гораздо более гибкой, чем раньше, а эксплуатацию системы — более простой и удобной. В результате «Тосочка» уже к концу года может пойти в серию для поставки в войска и на экспорт.