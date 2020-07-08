Личный пистолет Калашникова показали на видео

Источник материала: IT.Tut.by

Издание «Калашников Media» продемонстрировало пистолет, принадлежавший оружейнику Михаилу Калашникову. Оружие находилось во владении известного конструктора с 1940-х годов до конца его жизни, пишет Lenta.ru.

Самозарядный пистолет ТТ образца 1933 года был выдан Михаилу Калашникову летом 1942 года. Оружие находилось на руках Калашникова официально, так как он являлся командиром танка. По словам военного историка Руслана Чумака, после окончания службы в вооруженных силах оружейник должен был сдать свой ТТ, так как он не являлся наградным. Однако каким-то образом Калашников оставил его при себе, а затем пистолет был закреплен за ним.

Показанный на видео пистолет имеет массу 0,854 килограмма, общая длина огнестрельного оружия составляет 195 миллиметров, длина ствола — 116 миллиметров, в ТТ применяется патрон калибра 7,62×25 миллиметров. Пистолет отличается магазином на восемь патронов и наличием открытого прицела.

По словам эксперта, подобное оружие имело статус особого груза и нуждалось в сопровождении во время поездок Калашникова по стране. Однако его не всегда удавалось организовать, из-за чего дорогое Михаилу Тимофеевичу оружие зачастую находилось при нем. После смерти конструктора в 2013 году пистолет ТТ был официально передан в Военно-исторический музей артиллерии.

Ранее платформа «Калашников Media» показала на видео пистолет, сконструированный Михаилом Калашниковым. В 1949 году оружейник принимал участие в конкурсе на создание автоматического пистолета для армии и милиции. Кроме прототипа Калашникова, в финал состязания прошли разработки Стечкина и Воеводина, в итоге победу одержал пистолет Стечкина.