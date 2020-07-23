Китай запустил первую миссию на Марс

Источник материала: IT.Tut.by

Китай запустил свой первый зонд по исследованию Марса «Тяньвэнь-1». Об этом сообщает Meduza со ссылкой на агентство « Синьхуа ».

Тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» с космическим аппаратом на борту успешно стартовала в в 12.41 (7.41 мск) 23 июля с космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань.

Ожидается, что зонд достигнет Марса через семь месяцев — в феврале 2021 года. Космическая станция пробудет на орбите Марса два месяца, а в апреле высадит на планету марсоход, который займется изучением поверхности и поиском воды.

Запуск «Тяньвэнь-1» стал уже второй марсианской миссией на этой неделе. 20 июля свой космический аппарат «Аль-Амаль» («Надежда») по изучению Марса запустили Объединенные Арабские Эмираты.