|
Китай запустил первую миссию на Марс
23.07.2020 09:43 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Китай запустил свой первый зонд по исследованию Марса «Тяньвэнь-1». Об этом
Тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» с космическим аппаратом на борту успешно стартовала в в 12.41 (7.41 мск) 23 июля с космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань.
Ожидается, что зонд достигнет Марса через семь месяцев — в феврале 2021 года. Космическая станция пробудет на орбите Марса два месяца, а в апреле высадит на планету марсоход, который займется изучением поверхности и поиском воды.
Запуск «Тяньвэнь-1» стал уже второй марсианской миссией на этой неделе. 20 июля свой космический аппарат «Аль-Амаль» («Надежда») по изучению Марса запустили Объединенные Арабские Эмираты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Китай запустил свой первый зонд по исследованию Марса «Тяньвэнь-1». Об этом сообщает Meduza со ссылкой на агентство «Синьхуа».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)