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Абоненты сообщают о сбоях в работе мобильного интернета МТС

30.07.2020 13:22 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Несколько человек сообщили, что в работе мобильного интернета МТС произошел сбой.

Абоненты сообщают о сбоях в работе мобильного интернета МТС

В редакцию пришло несколько сообщений от абонентов МТС с одной проблемой — при попытке открыть какой-либо сайт через мобильный интернет оператора интернет-страницы либо вовсе не загружаются, либо приходится ждать по несколько минут. Насколько распространена проблема, пока не ясно. Но информация о возможном сбое пока приходит от абонентов из Минска.

Мы проверили — затруднения на самом деле есть. Во всяком случае, у автора материала интернет-страницы открывались дольше, чем обычно. Чтобы открыть официальный сайт МТС (mts.by), пришлось ждать около 2,5 минут. Проверить скорость подключения в приложении Speedtest с первого раза также не получилось.

Мы обратились в пресс-службу компании и дополним материал, как только получим комментарий компании.

 
Теги: Минск
 
 
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Несколько человек сообщили, что в работе мобильного интернета МТС произошел сбой.
 
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