Samsung Galaxy M31s представлен официально. Цена - 270 долларов

Источник материала: IT.Tut.by

Samsung представила смартфон среднего класса Galaxy M31s. Главная особенность устройства — батарея увеличенного объема. Об этом сообщает издание GSMArena .





Смартфон оснащается экраном на 6,5 дюйма (Full HD+) с матрицей Super AMOLED. Сканер отпечатков пальцев совместили с клавишей питания на правой грани корпуса. Сзади — основная камера, состоящая из четырех модулей. Она включает датчики на 64 Мп, 12 Мп (ультра-широкоугольная), 5 Мп (сенсор глубины) и 5 Мп (макро). Фронтальный фотодатчик — на 32 Мп.





Аппаратной основной новинки выступает фирменный процессор Exynos 9611 (10-нм техпроцесс). Оперативной памяти — 6/8 ГБ, постоянной — 128 ГБ. Есть возможность расширения хранилища через карты microSD. Главная «фишка» девайса — батарея на 6000 мАч с поддержкой 25-ваттной проводной зарядки. Операционная система — Android 10 с оболочкой One UI 2.0.

Galaxy M31s будет продаваться в корпусах черного и синего цветов. Начальную версию девайса оценили в 270 долларов, старшую, с 8 ГБ оперативной памяти — в 300 долларов.

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