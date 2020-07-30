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«Виновато высокомерие». В США объяснили отставание от России и Китая по гиперзвуковым ракетам

30.07.2020 15:40 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Россия и Китай развили свои гиперзвуковые вооружения и обогнали США, так как Вашингтон в свое время поступил слишком самоуверенно, перестав их разрабатывать — так считает military.com.

«Виновато высокомерие». В США объяснили отставание от России и Китая по гиперзвуковым ракетам
Российская гиперзвуковая ракета «Циркон». Источник: Минобороны России

В воскресенье президент России Владимир Путин рассказал о том, что в стране развертывают гиперзвуковые ракеты на военных кораблях. Он не уточнил, когда именно оружие будет готово, но заявил, что ракеты уже находятся на завершающей стадии испытаний.

По словам Путина, внедрение новых технологий, включая гиперзвук, даст российскому флоту уникальные преимущества.

По мнению директора отдела оборонных исследований и инженерных разработок Минобороны США, Китай тоже добился в области гиперзвукового оружия больших результатов. Так, в октябре прошлого года во время военного парада, посвященного семидесятилетней годовщине основания КНР, публике показали гиперзвуковую ракету с ядерной боеголовкой DF-17.

По словам Льюиса, и Москва, и Пекин воспользовались паузой в разработках такого оружия в США, чтобы сократить свое отставание, а потом и обогнать Вашингтон. Чиновник добавил, что «скорость — это новая невидимость», имея в виду, что разработка гиперзвука сравнима с появлением малозаметных самолетов — хотя летящую ракету и видно, перехватить ее почти невозможно.

Льюис добавил, что некогда США имели огромное лидерство в разработках в этой области, но позволили отдать пальму первенства другим. «В этом был элемент высокомерия. Мы и так были далеко впереди», — сказал он и добавил, что Америка «сделала домашнюю работу для России и Китая».

Правда, последние тенденции в развитии гиперзвукового оружия позволяют рассчитывать, полагает директор отдела оборонных исследований и инженерных разработок, что США могут хотя бы сравняться с соперниками к середине 2020-х годов. В частности, он сослался на Трампа, который ранее рассказал о «супер-пупер ракете», разработанной в Штатах.

 
 
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Россия и Китай развили свои гиперзвуковые вооружения и обогнали США, так как Вашингтон в свое время поступил слишком самоуверенно, перестав их разрабатывать —...
 
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