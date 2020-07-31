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Три мобильных оператора заявили о расширении зоны LTE-сети в Гомельской области

31.07.2020 19:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

А1, МТС и life:) заявили о расширении территории покрытия 4G/LTE-сетей в сельской местности Гомельской области. Об этом говорится на официальных сайтах операторов.

Три мобильных оператора заявили о расширении зоны LTE-сети в Гомельской области
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Все три компании работали над проектом совместно с инфраструктурным оператором beCloud. Так, для расширения зоны 4G-покрытия был задействован новый частотный диапазон 800 МГц, отличающийся большим радиусом действия.

Условно, теперь LTE-связь должна стать доступна в пригородах, удаленных населенных пунктах, на автомагистралях области. Операторы говорят, что благодаря этому LTE-покрытие в регионе будет сопоставимо с покрытием 3G. А1 заявил о вводе в строй более 400 базовых станций, 300 из которых частично предоставили beCloud. В life:) говорят о 360 базовых станциях.

А на сайтах А1 и МТС уточняется: следующий этап проекта — обеспечить 4G-сетью по технологии LTE-800 всю территорию Могилевской и Витебской областей (примерно в 2021 году). Масштабирование 4G-сети в регионах планируется завершить к 2023 году.

Впрочем, существует небольшая загвоздка. Большинство современных смартфонов способно работать с LTE-800 (вероятно, Band 20), но некоторые более старые девайсы вроде iPhone 5 — нет.

Ниже — цены популярных смартфонов:

 
 
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А1, МТС и life:) заявили о расширении территории покрытия 4G/LTE-сетей в сельской местности Гомельской области. Об этом говорится на официальных сайтах операторов.
 
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