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Израиль модернизирует для Украины истребители МиГ-29

31.07.2020 17:50 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Израильская компания Elbit Systems получила от Иерусалима документы, разрешающие проведение модернизации украинских истребителей четвертого поколения МиГ-29. Данную информацию Defense Express подтвердили в Минобороны Украины, пишет Lenta.ru.

Израиль модернизирует для Украины истребители МиГ-29
Фото: wikipedia.org

Консалтинговое агентство сообщает, что в документации прописаны особенности взаимодействия украинской и израильской сторон в программе, в частности вопросы совместимости разнообразных систем истребителя и ответственные за их интеграцию.

Defense Express пишет, что усовершенствования «позволяют сделать качественный скачок в наращивании боевых возможностей МиГ-29». Истребитель в том числе получит новые бортовой радар и систему управления вооружением.

В июне агентство написало, что многие владельцы истребителей МиГ-29, в частности Болгария, безуспешно пытаются продать их, приобретя новые самолеты, но никак не найдут нужных покупателей.

В мае украинский модернизированный МиГ-29МУ2 провел учебные стрельбы управляемыми ракетами Х-29 по наземным целям на полигоне Повурск в Волынской области. Соответствующее видео было размещено на Facebook.

В феврале 2018 года в российской самолетостроительной корпорации «МиГ» предупредили украинских коллег о негативных последствиях в случае попытки переделать истребитель МиГ-29 в штурмовик.

 
 
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Израильская компания Elbit Systems получила от Иерусалима документы, разрешающие проведение модернизации украинских истребителей четвертого поколения МиГ-29. Данную...
 
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