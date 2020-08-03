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Ученые рассказали, какие участки Земли может затопить к 2100 году

03.08.2020 11:16 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Ученые составили прогноз, предсказывающий, каким регионам Земли грозят частые наводнения, а то и затопления к 2100 году. Результаты опубликованы в Nature.

Кадр из фильма "Послезавтра".
Кадр из фильма «Послезавтра».

Исследователи составили глобальную модель приливов, штормов и других опасных природных явлений. В их заключении говорится, если не будут предприняты меры по защите или адаптации прибрежных районов, то согласно сценарию RCP8.5 (предполагает, что общество не предпримет согласованные усилия по сокращению выбросов парниковых газов) к 2100 году 0,5−0,7% земной площади в мире будут подвергаться риску эпизодического затопления прибрежных районов (то есть, на 48% больше чем сейчас). Это затронет 2,5−4,1% населения мира (на 52% больше нынешнего), а также будет угрожать активам на сумму до 12−20% мирового ВВП.

В общей сложности 68% затоплений прибрежной зоны будут вызваны приливами и штормами, а 32% — из-за прогнозируемого повышения уровня моря в регионе.

Отмечается, что риск подтопления территорий в первую очередь грозит регионам, расположенным на высоте около 10 метров над уровнем моря. На карте ниже видно, что значения, превышающие 5 метров, встречаются вдоль северных частей как Атлантического, так и Тихоокеанского побережья Северной Америки, вдоль линии Атлантического океана и Северного моря у Европы, а также на побережье Китая.

Ученые рассказали, какие участки Земли может затопить к 2100 году
Источник: Nature

Например, в Европе наибольшему риску затопления может подвергнуться Великобритания, а также север Германии и Франции.

Беларусь, как мы видим, напрямую пострадать не должна, но нас могут коснуться косвенные последствия экономического кризиса, вызванного потерями ВВП.

 
 
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Ученые составили прогноз, предсказывающий, каким регионам Земли грозят частые наводнения, а то и затопления к 2100 году. Результаты опубликованы в Nature.
 
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