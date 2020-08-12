Осторожно, бред: вызовы абонентов «перенаправляются на неизвестный номер для прослушки»

Источник материала: IT.Tut.by

В Сети 12 августа начало распространяться сообщение о том, что вызовы абонентов белорусских мобильных операторов якобы могут перенаправляться на сторонние номера и прослушиваться. Рассказываем, почему эту информацию вряд ли можно считать правдивой.

В редакцию TUT.BY и наши соцсети читатели стали массово присылать сообщения и картинки с таким текстом:





В сообщении, в частности, говорится: c помощью команды *#62# можно проверить, на какие номера у пользователя настроена переадресация вызовов — и это действительно так. Такой GSM-код существует со времен первых GSM-телефонов и работает до сих пор — секретным он точно не является.

Далее в сообщении указывается, что «вызовы перенаправляются на какой-то неизвестный номер, а значит, прослушиваются». Большинство обратившихся к нам пользователей — преимущественно, абоненты А1 — говорят о том, что у них действительно включена переадресация на номер +375296000210 (могут меняться две последние цифры).





Но и тут нет никакого сговора. Этот номер (и его производные) указаны на официальном сайте А1 и предназначены для переадресации входящих вызовов абонента на « Голосовую почту ». Также один из этих номеров используется для управления услугой « Пропущенный звонок ». Оба этих режима входят в базовый набор услуг оператора. Другими словами, платить за них дополнительно не нужно — ни о каких «прослушках» сторонними людьми или организациями речи не идет.

У оператора МТС «Голосовая почта» по умолчанию не включена в базовый набор услуг. Если попытаться использовать GSM-код *#62#, то на экран выведется сообщение о том, что переадресация не ведется. Оно и понятно — если услуги нет по умолчанию, а пользователь ее не задействовал самостоятельно, перенаправлять вызовы и сообщения просто некуда.





В конце сообщения, появившегося в Сети, сказано: «чтобы убрать перенаправление вызова, наберите ##002#». И это действительно так. Это — еще один универсальный GSM-код, который существует с незапамятных времен и способен отключить всю переадресацию, которую ранее сам установил пользователь. А еще его можно использовать, если вы хотите отказаться от включенной по умолчанию «Голосовой почты» от оператора.

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