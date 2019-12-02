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Брестчанин забрал машину после ремонта, и она сгорела на следующий день

03.12.2019 18:44 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестский городской отдел по чрезвычайным ситуациям обратился брестчанин, который сообщил, что утром в гараже был обнаружен сгоревшим принадлежащий ему автомобиль «Volkswagen Passat».

Брестчанин забрал машину после ремонта, и она сгорела на следующий день

В ходе проверки установлено, что пожар произошел в моторном отсеке: огнем повреждены передняя часть автомобиля, переднее колесо с левой стороны, треснуло лобовое стекло. Причину возгорания предстояло установить специалистам управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области.

Согласно заключению эксперта очаг пожара находился во внутреннем объеме моторного отсека, а причиной пожара стало короткое замыкание контактной пластины подключения токосъемного кольца генератора. Факт поджога и иные технические причины в результате исследования были исключены.

Со слов владельца транспортного средства свой автомобиль он забрал накануне из сервисного центра – там производился ремонт генератора. После вечерней поездки мужчина оставил транспортное средство в гараже и отправился домой.

В настоящее время рассматривается версия некачественного ремонта, ставшего причиной возгорания автомобиля. Проводится проверка.

Татьяна Коток, управление Государственного
комитета судебных экспертиз по Брестской области

 
 
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