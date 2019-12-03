В РФ после взрыва газа в многоквартирном доме обвалилась стена. Видео обрушения

Источник материала: Tut.by

В Белгородской области в одном из многоквартирных домов обрушилась стена. Случилось это после взрыва бытового газа, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы ГУ МЧС по региону. Пострадали пять человек, под завалами спасатели нашли одного погибшего.



Фото: Telegram-канала Mash

«В 20.05 по московскому времени поступило сообщение, что на улице Шаландина в поселке Яковлево в четырехэтажном многоквартирном доме произошел хлопок бытового газа, есть частичное разрушение стены, проведена эвакуация, проводится обследование», — сказал собеседник агентства.

По данным МЧС РФ , пострадали пять человек. Одну женщину извлекли из-под завалов. После полуночи спасатели сообщили , что под обломками нашли одного погибшего. Работы продолжаются.

Telegram-канал Baza публикует видео, на которое попал момент обрушения стены.

По данным Telegram-канала Mash , в доме, где произошел взрыв, прописаны 23 человека.