﻿ В РФ после взрыва газа в многоквартирном доме обвалилась стена. Видео обрушения. 21.by
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В РФ после взрыва газа в многоквартирном доме обвалилась стена. Видео обрушения

03.12.2019 22:00 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Белгородской области в одном из многоквартирных домов обрушилась стена. Случилось это после взрыва бытового газа, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы ГУ МЧС по региону. Пострадали пять человек, под завалами спасатели нашли одного погибшего.


Фото: Telegram-канала Mash

«В 20.05 по московскому времени поступило сообщение, что на улице Шаландина в поселке Яковлево в четырехэтажном многоквартирном доме произошел хлопок бытового газа, есть частичное разрушение стены, проведена эвакуация, проводится обследование», — сказал собеседник агентства.

По данным МЧС РФ, пострадали пять человек. Одну женщину извлекли из-под завалов. После полуночи спасатели сообщили, что под обломками нашли одного погибшего. Работы продолжаются.

Telegram-канал Baza публикует видео, на которое попал момент обрушения стены.


Открыть/скачать видео (4.41 МБ)

По данным Telegram-канала Mash, в доме, где произошел взрыв, прописаны 23 человека.

 
 
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В Белгородской области в одном из многоквартирных домов обрушилась стена. Случилось это после взрыва бытового газа.
 
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