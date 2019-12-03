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В РФ после взрыва газа в многоквартирном доме обвалилась стена. Видео обрушения
Источник материала: Tut.by
В Белгородской области в одном из многоквартирных домов обрушилась стена. Случилось это после взрыва бытового газа, сообщает
«В 20.05 по московскому времени поступило сообщение, что на улице Шаландина в поселке Яковлево в четырехэтажном многоквартирном доме произошел хлопок бытового газа, есть частичное разрушение стены, проведена эвакуация, проводится обследование», — сказал собеседник агентства.
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В Белгородской области в одном из многоквартирных домов обрушилась стена. Случилось это после взрыва бытового газа.
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