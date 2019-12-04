Неэксплуатируемое здание загорелось утром на ул. Зубачёва

Источник материала: Виртуальный Брест

05.12.2019 года в 04-59 в ЦОУ Брестского областного УМЧС поступило сообщение о загорании по адресу г. Брест, ул. Зубачева.





По прибытии к месту вызова в 05-05 отделением Брестского ГОЧС установлено, что происходит открытое горение кровли неэксплуатируемого здания, есть угроза распространения пожара на соседние здания, наличие людей в здании не известно.

Неэксплуатируемое складское здание 1969 года постройки, кирпичное одноэтажное, размерами 17х60 м, высота 6 м, отдельно стоящее, кровля шиферная по деревянной обрешетке, не электрифицировано, сигнализацией не оборудовано, с декабря 2018 года не эксплуатируется. Состоит на балансе КУМПП ЖКХ «Брестское ЖКХ». Сторожевая охрана объекта отсутствует, доступ на территорию не ограничен.





В 05-44 пожар локализован, в 06-41 ликвидирован. В результате пожара огнем уничтожена кровля на площади 400 кв.м, повреждено перекрытие. Пострадавших нет.





Причина пожара устанавливается.