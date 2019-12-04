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Неэксплуатируемое здание загорелось утром на ул. Зубачёва
05.12.2019 11:20 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
05.12.2019 года в 04-59 в ЦОУ Брестского областного УМЧС поступило сообщение о загорании по адресу г. Брест, ул. Зубачева.
По прибытии к месту вызова в 05-05 отделением Брестского ГОЧС установлено, что происходит открытое горение кровли неэксплуатируемого здания, есть угроза распространения пожара на соседние здания, наличие людей в здании не известно.
Неэксплуатируемое складское здание 1969 года постройки, кирпичное одноэтажное, размерами 17х60 м, высота 6 м, отдельно стоящее, кровля шиферная по деревянной обрешетке, не электрифицировано, сигнализацией не оборудовано, с декабря 2018 года не эксплуатируется. Состоит на балансе КУМПП ЖКХ «Брестское ЖКХ». Сторожевая охрана объекта отсутствует, доступ на территорию не ограничен.
В 05-44
Причина пожара устанавливается.
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05.12.2019 года в 04-59 в ЦОУ Брестского областного УМЧС поступило сообщение о загорании по адресу г. Брест, ул. Зубачева. По прибытии к месту вызова в 05-05 отделением...
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