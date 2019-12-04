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Неэксплуатируемое здание загорелось утром на ул. Зубачёва

05.12.2019 11:20 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

05.12.2019 года в 04-59 в ЦОУ Брестского областного УМЧС поступило сообщение о загорании по адресу г. Брест, ул. Зубачева.

Неэксплуатируемое здание загорелось утром на ул. Зубачёва

По прибытии к месту вызова в 05-05 отделением Брестского ГОЧС установлено, что происходит открытое горение кровли неэксплуатируемого здания, есть угроза распространения пожара на соседние здания, наличие людей в здании не известно.

Неэксплуатируемое складское здание 1969 года постройки, кирпичное одноэтажное, размерами 17х60 м, высота 6 м, отдельно стоящее, кровля шиферная по деревянной обрешетке, не электрифицировано, сигнализацией не оборудовано, с декабря 2018 года не эксплуатируется. Состоит на балансе КУМПП ЖКХ «Брестское ЖКХ». Сторожевая охрана объекта отсутствует, доступ на территорию не ограничен.

Неэксплуатируемое здание загорелось утром на ул. Зубачёва

В 05-44 пожар локализован, в 06-41 ликвидирован. В результате пожара огнем уничтожена кровля на площади 400 кв.м, повреждено перекрытие. Пострадавших нет.

Неэксплуатируемое здание загорелось утром на ул. Зубачёва

Причина пожара устанавливается.

 
Теги: Брест
 
 
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  05.12.2019 года в 04-59 в ЦОУ Брестского областного УМЧС поступило сообщение о загорании по адресу г. Брест, ул. Зубачева. По прибытии к месту вызова в 05-05 отделением...
 
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