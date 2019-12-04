На горнолыжном курорте в Польше взорвался дом. Пять человек погибли

Источник материала: Tut.by

На горнолыжном курорте Щирк в Польше взорвался жилой дом — предварительно, от взрыва газа. Под завалами нашли пятерых погибших, включая двух детей, пишет польское издание Gazeta Wyborcza.



Фото: Силезское воеводское управление, twitter.com/SlaskiUW

Речь идет о крупнейшем горнолыжном курорте Польши, он расположен на горных хребтах Бескиды на юге страны. Взрыв произошел в среду вечером в кирпичном 3-этажном доме, который принадлежит одной семье. Здание находится как раз рядом с лыжной трассой и пунктом проката снаряжения, по словам соседей, семья много лет работала в бизнесе, связанным с катанием на лыжах и сноубордах.

Спустя несколько часов поисков на месте обрушения нашли тела взрослого и ребенка, а утром — еще двух человек и одного ребенка.





Развал обломков продолжается до сих пор, причем вручную, поскольку внизу еще могут оставаться люди. На месте постоянно работают с сотню спасателей, сменяя друг друга. Условия сложные: сильный мороз, а развалины, наоборот, после возгорания из-за взрыва какое-то время оставались раскаленными, шел дым.

По предварительным данным, всего в доме живет восемь человек, и точно не известно, сколько из них были дома в момент обрушения (кроме одного, который был на работе). Спасатели не оставляют надежды, что еще кого-нибудь вытащат живым.



Фото: Силезское воеводское управление, twitter.com/SlaskiUW

Как заявил в интервью изданию TVN24 представитель Польской газовой компании Артур Михневич, причиной взрыва могло стать то, что недалеко от дома работала строительная компания и могла повредить газопровод.