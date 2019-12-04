Пьяный хулиган кулаками выбивал спиртное у продавщицы в Пинске

Источник материала: Полесская правда



Подробности происшествия корреспонденту pinsknews.by сообщил старший инспектор ГИОС Пинского ГОВД Александр Костюкевич:

– Продавщица одного из магазинов в центре Пинска позвонила в милицию и сообщила, что с виду пьяный мужчина пришел в магазин потребовал бутылку водки. Получив отказ, хулиган ударил женщину кулаком по голове и разбил витрину. На место происшествия незамедлительно выбыли сотрудники уголовного розыска и следственно-оперативная группа.

Милиционеры задержали мужчину, который все еще находился в магазине. Им оказался неоднократно судимый 33-летний пинчанин, который проживает в том же доме, где расположен магазин. Медицинским освидетельствованием установлено наличие алкоголя в выдыхаемом им воздухе в концентрации 2,4 промилле. Стражи порядка хулигана задержали. Пинским межрайотделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 (Хулиганство) УК Республики Беларусь.