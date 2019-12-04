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Под Витебском утонул рыбак: не выдержал тонкий лед
Источник материала: Tut.by
В Западной Двине возле деревни Барвин Перевоз Витебского района утонул 59-летний мужчина — он рыбачил на тонком льду,
Спасателям сообщили о том, что мужчина провалился под лед, около восьми часов вечера. Через час они достали на берег тело рыбака.
Ранее два рыбака
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Спасателям сообщили о том, что мужчина провалился под лед около восьми часов вечера. Через час они достали на берег тело рыбака.
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