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Под Витебском утонул рыбак: не выдержал тонкий лед

05.12.2019 10:43 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Западной Двине возле деревни Барвин Перевоз Витебского района утонул 59-летний мужчина — он рыбачил на тонком льду, сообщает МЧС.

Спасателям сообщили о том, что мужчина провалился под лед, около восьми часов вечера. Через час они достали на берег тело рыбака.

Ранее два рыбака не вернулись с зимнего лова на опасном льду на водоемах в Городокском и Россонском районах.

 
 
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Спасателям сообщили о том, что мужчина провалился под лед около восьми часов вечера. Через час они достали на берег тело рыбака.
 
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