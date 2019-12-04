Под Витебском утонул рыбак: не выдержал тонкий лед

Источник материала: Tut.by

В Западной Двине возле деревни Барвин Перевоз Витебского района утонул 59-летний мужчина — он рыбачил на тонком льду, сообщает МЧС.

Спасателям сообщили о том, что мужчина провалился под лед, около восьми часов вечера. Через час они достали на берег тело рыбака.

Ранее два рыбака не вернулись с зимнего лова на опасном льду на водоемах в Городокском и Россонском районах.