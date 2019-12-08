|
У бабушки были похищены два колеса - от трактора и автомобиля, и ещё газовый баллон увели
09.12.2019 12:54 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Малоритский РОВД обратилась 78-летняя жительница района и сообщила, что ночью у нее были похищены колеса от трактора и грузового автомобиля, а также газовый баллон.
Пенсионерка увидела, что из стены ее старого деревянного сарая вырваны доски. Войдя внутрь постройки, она заметила пропажу газового баллона и отсутствие переднего колеса у трактора. Помимо этого, со двора дома пропало колесо от автомобиля.
Правоохранителям потребовалось несколько дней для того, чтобы восстановить картину произошедшего. Установлено, что к совершению кражи причастны 37-летний житель Кобрина и 32-летний житель Малориты. Оба фигуранта задержаны, они дали признательные показания. Кобринчанин рассказал, что колеса ему понадобились для того, чтобы собрать собственный трактор, а газовый баллон забрали для хозяйственных целей. Похищенное имущество мужчины спрятали в лесу.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК Республики Беларусь (Кража).
Старший инспектор ОИОС УВД Александра Захарова
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2019 21.by