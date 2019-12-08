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У бабушки были похищены два колеса - от трактора и автомобиля, и ещё газовый баллон увели

09.12.2019 12:54 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Малоритский РОВД обратилась 78-летняя жительница района и сообщила, что ночью у нее были похищены колеса от трактора и грузового автомобиля, а также газовый баллон.

У бабушки были похищены два колеса - от трактора и автомобиля, и ещё газовый баллон увели

Пенсионерка увидела, что из стены ее старого деревянного сарая вырваны доски. Войдя внутрь постройки, она заметила пропажу газового баллона и отсутствие переднего колеса у трактора. Помимо этого, со двора дома пропало колесо от автомобиля.

Правоохранителям потребовалось несколько дней для того, чтобы восстановить картину произошедшего. Установлено, что к совершению кражи причастны 37-летний житель Кобрина и 32-летний житель Малориты. Оба фигуранта задержаны, они дали признательные показания. Кобринчанин рассказал, что колеса ему понадобились для того, чтобы собрать собственный трактор, а газовый баллон забрали для хозяйственных целей. Похищенное имущество мужчины спрятали в лесу.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК Республики Беларусь (Кража).

Старший инспектор ОИОС УВД Александра Захарова
фото Малоритского РОВД

 
 
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  В Малоритский РОВД обратилась 78-летняя жительница района и сообщила, что ночью у нее были похищены колеса от трактора и грузового автомобиля, а также газовый...
 
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