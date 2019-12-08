У бабушки были похищены два колеса - от трактора и автомобиля, и ещё газовый баллон увели

Источник материала: Виртуальный Брест

В Малоритский РОВД обратилась 78-летняя жительница района и сообщила, что ночью у нее были похищены колеса от трактора и грузового автомобиля, а также газовый баллон.





Пенсионерка увидела, что из стены ее старого деревянного сарая вырваны доски. Войдя внутрь постройки, она заметила пропажу газового баллона и отсутствие переднего колеса у трактора. Помимо этого, со двора дома пропало колесо от автомобиля.

Правоохранителям потребовалось несколько дней для того, чтобы восстановить картину произошедшего. Установлено, что к совершению кражи причастны 37-летний житель Кобрина и 32-летний житель Малориты. Оба фигуранта задержаны, они дали признательные показания. Кобринчанин рассказал, что колеса ему понадобились для того, чтобы собрать собственный трактор, а газовый баллон забрали для хозяйственных целей. Похищенное имущество мужчины спрятали в лесу.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК Республики Беларусь (Кража).

Старший инспектор ОИОС УВД Александра Захарова

фото Малоритского РОВД