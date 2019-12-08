Пожар в одесском колледже: количество погибших растет, а сигнализации в здании вообще не было

Источник материала: Tut.by

В результате пожара в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса погибли 12 человек, несколько до сих пор числятся пропавшими.



Фото: ГСЧС Украины

«Всего в результате пожара погибло 12 человек, пострадали 30 человек, в лечебных учреждениях остается 9 человек», — сообщили в ГСЧС Украины.

9 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что до сих пор неизвестно местонахождение восьми человек, которые, предположительно, находились в здании колледжа, когда случился пожар.

В причинах возникновения пожара в колледже 9 декабря в Одессу приехали разбираться руководитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин и премьер-министр Алексей Гончарук. Выяснилось, что в колледже не вообще не было пожарной сигнализации, пишет «Думская» .

Напомним, пожар в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса случился 4 декабря. По предварительной информации, причиной возгорания стал сломанный удлинитель.