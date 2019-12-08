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Пожар в одесском колледже: количество погибших растет, а сигнализации в здании вообще не было

09.12.2019 15:20 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В результате пожара в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса погибли 12 человек, несколько до сих пор числятся пропавшими.


Фото: ГСЧС Украины

«Всего в результате пожара погибло 12 человек, пострадали 30 человек, в лечебных учреждениях остается 9 человек», — сообщили в ГСЧС Украины.

9 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что до сих пор неизвестно местонахождение восьми человек, которые, предположительно, находились в здании колледжа, когда случился пожар.

В причинах возникновения пожара в колледже 9 декабря в Одессу приехали разбираться руководитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин и премьер-министр Алексей Гончарук. Выяснилось, что в колледже не вообще не было пожарной сигнализации, пишет «Думская».

Напомним, пожар в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса случился 4 декабря. По предварительной информации, причиной возгорания стал сломанный удлинитель.

 
 
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В результате пожара в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса погибли 12 человек, несколько до сих пор числятся...
 
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